«Унизительно»: В Британии высказались о скандальной утечке Бундесвера

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Утечка записей из Бундесвера стала унизительным провалом для немецкого командования, об этом пишет британское издание Express.
«Немецкая армия подверглась унижению после того, как тысячи секретных видеосовещаний были выложены в сеть, что дало доступ к ним людям по всему миру», — заявил автор статьи.
Ранее немецкие издания сообщали, что утечка из Бундесвера стала действительно серьёзным ударом, поскольку некоторые записи, которые удалось лицезреть людям из любой точки мира, были совершенно секретными. Доступ к порталу, на которым были размещены видеосовещания немецкого оборонного ведомства, удалось закрыть только в пятницу.
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Евгения Парфентьева