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«Унизительно»: В Британии высказались о скандальной утечке Бундесвера

Express: Утечка записей видеосовещаний Бундесвера стала унизительным ударом
04 мая 2024, 17:35
Фото: iStock/Kamila Kozioł

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Утечка записей из Бундесвера стала унизительным провалом для немецкого командования, об этом пишет британское издание Express.


«Немецкая армия подверглась унижению после того, как тысячи секретных видеосовещаний были выложены в сеть, что дало доступ к ним людям по всему миру», — заявил автор статьи.

Ранее немецкие издания сообщали, что утечка из Бундесвера стала действительно серьёзным ударом, поскольку некоторые записи, которые удалось лицезреть людям из любой точки мира, были совершенно секретными. Доступ к порталу, на которым были размещены видеосовещания немецкого оборонного ведомства, удалось закрыть только в пятницу.

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#военные
«Столкнутся с самым сильным противником»: В НАТО переживают за возможный конфликт с РФ
Кащюнас: НАТО недооценила способность России адаптироваться к ситуации
04 мая 2024, 16:57

Фото: iStock/Arseniy45

Запад недооценил способность России адаптироваться к ситуации, с таким заявлением выступил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, его цитирует LRT.
«Москва, несмотря на санкции, перевела свою экономику на военные рельсы, учитывая, что в условиях авторитарного режима ей не приходится особенно беспокоиться о социальном благосостоянии своего общества», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Кащюнас.

Глава Минобороны Литвы отметил, что страны НАТО и ЕС пытались установить стратегию России, применяя «западную модель мышления», из-за чего круто просчитались.

В заключении министр заявил, что НАТО вскоре предстоит столкнуться с «самым сильным противником», имея ввиду Россию.

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#литва
#нато
#россия
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МВД РФ объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко
04 мая 2024, 16:09

Фото: РИА Новости/Стрингер

МВД РФ объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко, карточка с фото украинского политика опубликована в базе ведомства.
В карточке Порошенко указано, что он разыскивается по уголовной статье, однако, по какой именно — не уточняется.

Ранее стало известно, что Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Таким образом, сразу два украинских президента оказались в розыскной базе российского МВД.

МВД также ​разыскивает руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*, командующих ВВС и ВМС Украины Николая Олещука* и Алексея Неижпапу*, а также одного из организаторов атак беспилотников на Россию Сергея Бурденюка*.

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#мвд
#украина
#розыск
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«Абсолютная чушь»: Посол Абаев высказался о русофобии в Казахстане
Посол Абаев назвал чушью утверждения о русофобии в Казахстане
04 мая 2024, 15:22

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Утверждения о русофобии в Казахстане являются абсолютной чушью, с таким заявлением выступил посол страны в РФ Даурен Абаев в беседе с ТАСС.
«Это абсолютная чушь. Никакой русофобии в Казахстане нет», — заявил Абаев.

Дипломат напомнил, что в Казахстане проживают более трёх миллионов этнических русских. Абаев подчеркнул, что Россия и Казахстан имеют общую историю, а также схожую культуру и традиции.

Посол назвал фейком сообщения о русофобии в Казахстане, которую распространяют некие анонимные Telegram-каналы. По его словам, средства массовой информации склонны акцентировать внимание на негативных моментах, забывая о случаях тесного российско-казахского сотрудничества.

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#казахстан
#россия
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Глава МИД Индии отверг слова Байдена о «ксенофобских» странах
Индия отвергла слова Байдена, причислившего республику к «ксенофобским» странам
04 мая 2024, 13:51

Фото: iStock/NatanaelGinting

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар отверг заявление президента США Джо Байдена, который назвал Индию одной из «ксенофобских» стран, пишет Economic Times.
«Прежде всего, наша экономика не находится в кризисе. Индия всегда была очень уникальной страной... Я бы сказал, что в рамках мировой истории это было очень открытое общество. В Индию приезжают разные люди из разных обществ», — отметил министр, отвечая на вопросы журналистов относительно заявления Байдена о «ксенофобских» странах.
Он подчеркнул, что действующее правительство Нарендры Моди стимулирует такой прием. Также Джайшанкар напомнил о принятии поправок в закон о гражданстве, который, по его словам, призван открыть двери для людей, попавших в беду.

Согласно принятым поправкам к закону о гражданстве, немусульманские беженцы из соседних стран — Афганистана, Пакистана и Бангладеш, имеющие проблемы на родине, могут получить индийское гражданство по упрощенной процедуре. Этот закон вызвал недовольство индийских мусульман, которые считают, что он нарушает конституцию, так как дискриминирует граждан по религиозному признаку в формально светском государстве.

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#зеленский
#рф
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Президент Гвинеи-Бисау Эмбало посетит Москву для участия в Параде Победы 9 мая
04 мая 2024, 13:41

Фото: istockphoto/Aoraee

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало приедет в Россию. Он примет участие в Параде Победы 9 мая в Москве.
Об этом сообщили в посольстве африканской страны в российской столице. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что в военном параде на Красной площади примут участие более девяти тысяч военнослужащих, а также 75 единиц военной техники и авиация. Всего же в День Победы парады пройдут в 28 городах страны, общее число участников составит более 50 тысяч человек. Ожидается, что для участия в шествиях будет привлечено более тысячи единиц вооружения и боевой техники.

Ранее в посольстве Лаоса в Москве также заявили, что президент их страны Тхонглун Сисулит посетит Россию и примет участие в Параде Победы 9 мая.

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#рф
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В Польше испугались ответа России на размещение ядерного оружия в стране
MP: будущее Польши под вопросом из-за планов по размещению ядерного оружия
04 мая 2024, 13:38

Фото: iStock/delray77

Размещение ядерного оружия Соединенных Штатов на территории Польши ставит под сомнение будущее страны в контексте возможной эскалации конфликта в Европе, пишет польское издание Myśl Polska.
В своем материале издание поднимает вопрос о том, как Польша и ее население будут выглядеть после возможного массированного удара российских ракет с ядерными боеголовками по размещенному на ее территории американскому ядерному оружию с целью его уничтожения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление польских властей о готовности принять ядерное оружие США, отметив, что Россия предпримет все необходимые ответные меры для обеспечения своей безопасности.

Напомним, 22 апреля президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности Варшавы принять на своей территории американское ядерное оружие в рамках программы Nuclear Sharing.

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#ядерное оружие
#рф
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В Госдуме обсудят подготовку к утверждению кандидатур министров и вице-премьеров
04 мая 2024, 12:40

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Совет Государственной думы рассмотрит вопрос о подготовке процедур утверждения кандидатур премьер-министра, вице-премьеров и членов Кабинета министров. Заседание совета пройдёт 6 мая.
Его повестка опубликована в электронной базе нижней палаты парламента. Предложение по повестке к заседанию подготовлена комитетом Государственной думы по контролю. На рассмотрение Совета Госдумы будут внесены предложения по процедуре рассмотрения вопроса об утверждении кандидатуры премьер-министра, а также процедуре рассмотрения на заседании Госдумы вопросов об утверждении кандидатур его заместителей и федеральных министров.

По результатам проведения заседаний ответственным комитетам Государственной думы предлагается принять соответствующие решения.

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#госдума
#премьер-министр
#заседание
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Стала известна дата визита Путина в Китай
Bloomberg: визит Владимира Путина в Китай запланирован на 15-16 мая
04 мая 2024, 12:23

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин совершит официальный визит в Китай 15–16 мая, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.
Ожидается, что во время этой поездки Владимир Путин сфокусируется на увеличении объемов торговли между Россией и Китаем.

Последний раз Владимир Путин посетил Китай в октябре прошлого года в рамках форума «Один пояс — один путь». В конце апреля этого года он подтвердил свои планы на майскую поездку, но конкретные даты тогда не назывались. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, точная дата визита будет объявлена позднее.

Агентство отмечает, что визит Путина в Китай состоится после его инаугурации 7 мая и поездки председателя КНР Си Цзиньпина в Европу, запланированной с 5 по 10 мая. В ходе этого тура Цзиньпин посетит Францию, Сербию и Венгрию. Предполагается, что во время визита Путина в Китай может быть поднят вопрос о необходимости увеличения торговых объемов между двумя странами, которые в марте сократились на 16%.

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#поездки
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Захарова: Учения НАТО Steadfast Defender говорят о подготовке к конфликту с РФ
04 мая 2024, 12:11

Фото: пресс-служба МИД РФ

Проводимые НАТО учения Steadfast Defender свидетельствуют о том, что Североатлантический альянс готовится к потенциальному конфликту с Россией. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Её комментарий опубликован на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства. Дипломат подчёркивает, что проходящие в данный момент у границ России учения — крупнейшие со времён «холодной войны». Сценарий манёвров альянса предусматривает задействование всех видов вооружений, в том числе гибридных и обычных, а также отработку коалиционных действий против России.

Исходя из этого, считает спикер российского МИД, налицо тот факт, что НАТО всерьёз готовятся к «потенциальному конфликту» с Россией. Захарова также отметила, что высокопоставленные представители военного блока особо и не скрывают этого.

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