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Риттер: Бундесвер подводит и НАТО, и немцев, обсуждая атаку на Россию

08 марта 2024, 09:23
Фото: iStock/gutaper

Фото: iStock/gutaper

Офицеры Бундесвера, обсуждающие атаку на российские территории, подводят и НАТО, и США, с таким заявлением выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с РИА Новости.
Напомним, 1 марта глава RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись переговоров офицеров Бундесвера, на которой обсуждалась передача Вооружённым силам Украины ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту.

«Это история о том, как европейские страны и НАТО угрожают национальной безопасности США. Я должен напомнить людям, что парламент Германии не раз, а дважды подавляющим большинством отклонил идею передачи крылатых ракет Taurus со стороны Германии Украине», — заявил Риттер, комментируя произошедшее.


По словам эксперта, в Бундесвере есть офицеры, которые стараются действовать своим образом, не взирая на решения немецкого руководства.

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#сша
#германия
#украина
#крымский мост
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Бомбардировщики Су-34 ударили авиабомбами ФАБ-500 по укрепрайону ВСУ
08 марта 2024, 08:32

Фото: iStock/Jakub Laichter

Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по украинскому укрепрайону на Авдеевском направлении, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) нанесли удар по укрепрайону и живой силе противника на Авдеевском направлении», — рассказали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что российские силы ударили по противнику при помощи неуправляемых авиационных бомб ФАБ-500. Это оружие позволяет наносить точные удары, находясь на безопасном расстоянии от линии боевого соприкосновения.

После того, как укрепрайон был уничтожен, экипажи истребителей вернулись на российский аэродром.

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#сво
#вс рф
#всу
#авдеевка
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МО: ПВО уничтожили четыре БПЛА ВСУ над Волгоградской областью
08 марта 2024, 08:22

Фото: iStock/NatureNow

Российская система ПВО уничтожила украинские беспилотники в небе над Волгоградской областью, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Около 07.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что атака ВСУ была пресечена силами дежурных сил противовоздушной обороны. В результате, в небе над Волгоградской областью были сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата.

Ранее в Министерстве обороны сообщали, что за минувшую ночь ПВО уничтожили 11 беспилотников ВСУ над Белгородской и Волгоградской областями.

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#всу
#бпла
#пво
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Байден: Американских солдат нет и не было на Украине
08 марта 2024, 08:13

Фото: iStock/Im Yeongsik

Американской армии нет и никогда не будет на полях спецоперации на Украине, об этом заявил глава США Джозеф Байден, в ходе своего выступления в Конгрессе.
«Они не просят об американских солдатах. По факту, американских солдат нет в войне на Украине, и я привержен сохранить это», — заявил глава Штатов.

По словам американского лидера, единственное, о чём просит Киев — это поставка вооружения и боеприпасов.

Байден также не упустил возможности бросить камень в своего предшественника и главного оппонента на выборах — политика Дональда Трампа. Байден упрекнул Трампа в том, что он «прогнулся под российское руководство».

При этом, ранее Байден, рассуждая о доступной медицине, оговорился и рассказал про Москву. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#джозеф байден
#украина
#сво
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МВФ в марте обсудит выделение Украине $880 млн
08 марта 2024, 04:02

Фото: РИА Новости

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда наметил на март рассмотрение договоренности с Украиной о предоставлении ей транша на $880 млн, сообщает ТАСС.
Заседание запланировано ну вторую половину марта, уточнила официальный представитель МВФ Джули Козак. Деньги будут выделены в рамках механизма расширенного кредитования.

О достижении соглашения МВФ объявил в конце февраля. Фонд зафиксировал на Украине положительную динамику роста экономики, но признал неопределенным прогноз ее дальнейшего развития. Предыдущий транш в $900 млн был одобрен Советом исполнительных директоров МВФ в декабре 2023 года. По оценке фонда, в 2024 году Киеву нужно получить от доноров порядка $32 млрд.

Ранее МВФ утвердил четырехлетнюю программу расширенного кредитования для Украины с финансированием в размере $15,6 млрд. Первый транш в $2,7 млрд в рамках этого механизма поступил в украинский бюджет в апреле 2023 года.

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#заседание
#фонд
#украина
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Глава Минобороны: Польша не будет направлять свои войска на Украину
08 марта 2024, 02:16

Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна не намерена направлять своих военных на Украину. Об этом он написал на странице польского оборонного ведомства в социальной сети X.
«Войска польского не будет на Украине», — приводятся слова Косиняк-Камыша.

Однако Варшава продолжит оказывать поддержку Киеву и передавать вооружение, сделал оговорку министр, отметив, что это уже «очень много».

Ранее бывший замначальника Генерального штаба польских ВС Леон Коморницкий признал, что у республики нет военного потенциала для отправки войск на Украину для участия в боевых действиях.

26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что представители около 20 западных стран на встрече в Париже обсудили дальнейшую поддержку Киева в конфликте с Россией. Была поднята тема возможной отправки войск западных стран на Украину. Участникам не удалось достичь консенсуса по этому вопросу, сказал Макрон, не исключив однако такого сценария в будущем.

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#вооружение
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#макрон
#польша
#сво
#украина
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Жители Одесской области сообщили о серии взрывов
08 марта 2024, 01:08

Фото: РИА Новости/ Игорь Маслов

В Одессе прозвучала воздушная тревога и прогремели взрывы, сообщило агентство «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.
«В Одессе были слышны взрывы, сообщают о работе ПВО», — говорится в публикации.

Кроме того, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога к данному времени объявлена в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

ВС России с октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на территории всей Украине в рамках СВО. Как объяснил тогда российский президент Владимир Путин, первая атака стала ответным шагом на теракт, который совершил киевский режим на Крымском мосту. С того времени воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

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#пво
#воздушная тревога
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NYT: после битвы за Авдеевку в США разочаровались в стратегии Зеленского
08 марта 2024, 00:36

Фото: РИА Новости/ Николай Лазаренко

После битвы за Авдеевку в Соединенных Штатах разочаровались в политике украинского президента Владимира Зеленского, пишет The New York Times со ссылкой на опрошенных американских и украинских военных и чиновников.
Они считают, что военный союз между США и Украиной на сегодняшний день «показывает признаки износа, уступая место взаимному разочарованию».

Больше всего, по данным газеты, Пентагон разочарован военной стратегией, которую избрал Зеленский, не прислушавшись к советам США сконцентрировать силы на одной большой битве. Вместо этого украинский лидер продолжает тратить силы в боях за незначительные стратегически города, говорится в статье.

В частности, NYT отмечает бои за Авдеевку, которую российские войска заняли в конце февраля. Американские чиновники полагают, что даже после того, как стала очевидна победа ВС России в этой битве, Киев не провел стратегический вывод войск. Это резко повысило уровень разочарования Америки в отношении политического руководства Украины, отметил один из высокопоставленных западных военных чиновников и экс-командующий США.

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#пентагон
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На Украине сообщили о взрыве на территории Кировоградской области
«Страна.ua»: в Кировоградской области Украины прозвучал взрыв
07 марта 2024, 23:14

Фото: iStock/RamonCast

Украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрыве в районе Кировоградской области.
Согласно информации, в регионе объявлена воздушная тревога. Район, где произошел взрыв, и причина происшествия не уточняются.

Также издание пишет, что взрыв произошел и в подконтрольном Киеву Херсоне, но тревога не была поднята.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, тревога объявлена также в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Ранее сообщалось, что во время встречи Зеленского и премьер-министра Греции в Одессе прогремел взрыв.

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#украина
#взрыв
#одесса
#киев
#владимир зеленский
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Mash: Украинская ДРГ пыталась прорваться на территорию Белгородской области
07 марта 2024, 19:39

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинская ДРГ пыталась прорваться через границу в районе села Козинка Белгородской области, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, диверсионно-разведывательная группа Вооружённых сил Украины напала на российских сапёров, которые работали в этом районе.

В результате, диверсанты были оттеснены от российской границы силами пограничников. Предварительно, двое украинских военнослужащих погибли.

Напомним, в январе 2024 года украинская ДРГ в составе 20 человек пыталась проникнуть на территорию РФ со стороны другого региона — Брянской области. Подробнее о произошедшем читайте в материале «Радио 1».

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