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Офицеры Бундесвера, обсуждающие атаку на российские территории, подводят и НАТО, и США, с таким заявлением выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с РИА Новости.
Напомним, 1 марта глава RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись переговоров офицеров Бундесвера, на которой обсуждалась передача Вооружённым силам Украины ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту.
По словам эксперта, в Бундесвере есть офицеры, которые стараются действовать своим образом, не взирая на решения немецкого руководства.
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«Это история о том, как европейские страны и НАТО угрожают национальной безопасности США. Я должен напомнить людям, что парламент Германии не раз, а дважды подавляющим большинством отклонил идею передачи крылатых ракет Taurus со стороны Германии Украине», — заявил Риттер, комментируя произошедшее.
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Евгения Парфентьева