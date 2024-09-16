В Абхазии увидели путь к миру в словах председателя правящей партии Грузии

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В Абхазии увидели путь к миру и добрососедским отношениям в словах председателя правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили о том, что его страна найдет в себе силы извиниться перед осетинами за войну, которую развязал экс-президент страны Михаил Саакашвили и его партия «Единое национальное движение» в 2008 году. Так заявление прокомментировали в МИД Абхазии.
«Будем надеяться, что г-н Иванишвили более искренен в своих намерениях и найдет правильные слова и в отношении народа Абхазии, которые не будут на этот раз расходиться с делами и завершатся подписанием юридически обязывающего документа о международных гарантиях неприменения силы между Абхазией и Грузией и Южной Осетией и Грузией», — говорится в сообщении МИД.В министерстве добавили, что если заявление Иванишвили реально приведет к примирению и переоценке совершенных в прошлом ошибок, к извинениям перед Южной Осетией и Абхазией, а также отказом от давления и подписанием мирного договора, то это станет началом мирных и добрых отношений между странами.
«Заявление господина Иванишвили показывает, что в Грузии все еще существует ресурс внутренней переоценки и признания своих ошибок, как это было не раз в наших взаимоотношениях», — указано в заявлении МИД Абхазии.Читайте также:
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