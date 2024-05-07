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В Армении пригрозили отключить российские телеканалы

Пашинян пригрозил отключить российские телеканалы в случае неуважения к Армении
07 мая 2024, 13:57
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил отключить российские телеканалы. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Пашиняна, Армения ожидает, чтобы трансляции российских телеканалов уважали народ и государственный строй страны. Премьер-министр отметил, что данное требование не является «чем-то невозможным».

Он добавил, что Ереван пойдет на такой шаг, если «требования армянских властей» будут проигнорированы.



Напомним, в начале прошлого месяца министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян сказал, что государство может расторгнуть соглашение с РФ о вещании в республике российских телеканалов.

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#телевидение
Кадыров призвал приучить к нормальной жизни «шакалов», которые мешают России
Кадыров заявил о необходимости освобождения Одессы и Харькова в этом месяце
07 мая 2024, 14:02

Фото: сайт Кремля

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров после инаугурации президента России Владимира Путина заявил о необходимости приучить к нормальной жизни «шакалов, которые нам мешают».
Он заявил, что есть «шакалы», которые мешают России. Их необходимо приучить к нормальной жизни, чтобы они наконец оставили страну в покое.

Также в беседе с журналистами Кадыров заявил, что в этом месяце российские войска должны обязательно освободить Харьков и Одессу, после чего заставить украинского президента Владимира Зеленского подписать необходимые документы.

Во вторник, 7 мая, Владимир Путин официально вступил в должность президента России.

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#рамзан кадыров
#россия
#политика
#украина
#сво
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Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства
07 мая 2024, 13:53

Фото: правительство России

Премьер-министр Михаил Мишкустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства, пишет «Операция Z».
По данным Telegram-канала, министры сложили свои полномочия сразу после инаугурации президента Владимира Путина, как и положено по закону.

Теперь формирование кабинета министров будет проходить по новым правилам. Они установлены и приняты в 2020 году поправками к Конституции.

Премьера назначит президент после утверждения кандидатуры Госдумой.
Новый глава кабмина в течение двух недель должен предложить президенту и ГД кандидатуры вице-премьеров и министров — кроме руководителей силового блока и МИД.

Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает президент после консультаций с Советом Федерации.

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#президент
#министр
#владимир путин
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Бежавший в Минск польский судья раскрыл детали своей работы с разведкой
Бежавший в Минск польский судья заявил, что занимался делами разведки
07 мая 2024, 13:32

Фото: iStock/AmnajKhetsamtip

Польский судья Томаш Шмидт, который попросил убежища в Белоруссии, рассказал о своей работе по линии полиции, армии и разведки. Об этом он заявил в эфире программы «Соловьев LIVE».
Он подчеркнул, что в его обязанности как судьи второго отделения воеводского административного суда Варшавы входила работа, связанная с делами полиции, армии, польской разведки, контрразведки и войсковой разведки.

По его словам, из Польши поступают сигналы в его адрес. В частности, Шмидта обвиняют в шпионаже.

В настоящее время судья по-прежнему находится в списке сотрудников воеводского административного суда, представленном на официальном сайте. Также на ближайшие дни запланировано несколько судебных процессов с участием Шмидта, который сейчас находится на территории Белоруссии.

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#польша
#белоруссия
#судья
#разведка
#работа
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Организатор теракта в «Крокусе» находится за границей, заявил Бортников
Директор ФСБ Бортников: организатор теракта в «Крокусе» находится за границей
07 мая 2024, 13:24

Фото: сайт Кремля

Организатор теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» находится за границей. Такое заявление сделал директор ФСБ России Александр Бортников в интервью «Интерфаксу».
Он подчеркнул, что в России практически догадываются, кто это. Есть основной организатор террористического акта, который в настоящее время находится за границей.

При этом Бортников отказался вдаваться в детали дела во время поведения следственных действий.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» трёх подростков, которые помогали эвакуировать посетителей атакованного террористами концертного зала.

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#фсб
#теракт
#крокус сити холл
#расследование
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Путин во время инаугурации сделал послание Западу, заявил турецкий эксперт
Аналитик Озер: Путин сделал послание Западу, что России не навязать соглашений
07 мая 2024, 13:17

Фото: сайт Кремля

Турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что своей речью на церемонии инаугурации президент России Владимир Путин отправил сообщение Западу о том, что Москва не примет навязанных соглашений, передает РИА Новости.
При этом, как рассказал эксперт, Россия открыта для диалога. По словам Озера, Путин заявил, что РФ продолжит бороться за единство и создание более справедливого мира.

Турецкий аналитик подчеркнул, что необходимо ждать выступления главы российского государства 9 мая, чтобы дать более подробные комментарии, касающиеся внешней политики.

Напомним, сегодня, 7 мая, Владимир Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок. В ходе церемонии инаугурации российский лидер принёс присягу народу.

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#владимир путин
#лидер
#рф
#президент
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В Минобороны Финляндии допустили открытие границы с Россией
Глава Минобороны Хяккянен допустил открытие КПП на границе с Россией
07 мая 2024, 13:08

Фото: iStock/Ruma Aktar

Контрольно-пропускные пункты на границе Финляндии с РФ могут быть открыты для пассажирских перевозок в случае если будет принят закон о беженцах. Об этом сообщил Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью газете Etelа-Saimaa.

Он подчеркнул, что в ближайшие две недели закон поступит в парламент Финляндии. Если его примут он немедленно вступит в силу. Это позволит ограничить поток беженцев на границе.

Напомним, что 4 апреля Финляндия закрыла КПП на границе с РФ. Это коснулось всех пунктов пропуска.

Ранее в Госдуме заявили, что Финляндия наказала саму себя, закрыв границу с Россией. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, экономическое сотрудничество с Россией приносило восточной части Финляндии процветание. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сотрудничество
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#финляндия
#рф
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Путин присутствует на богослужебном молебне в Благовещенском соборе Кремля
07 мая 2024, 12:48

Фото: iStock/Ruma Aktar

Президент России Владимир Путин присутствует на богослужебном молебне, который проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Благовещенском соборе Кремля.
До этого состоялась церемония инаугурации президента и парад Президентского полка.

В своей речи Путин поблагодарил всех россиян и, в особенности, участников СВО за доверие и оказанную поддержку. Он подчеркнул, что интересы и безопасность граждан для него превыше всего, а Россия успешно пройдёт через нынешний рубежный период и станет ещё сильнее.

Сегодня Владимир Путин официально вступил в должность президента Российской Федерации. Этот пост он будет занимать следующие шесть лет – до 2030 года.

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#храм
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Путин поблагодарил участников СВО за доверие и поддержку
07 мая 2024, 12:39

Фото: сайт Кремля

Вступивший в должность президента России Владимир Путин поблагодарил за поддержку всех россиян, сражающихся за Отечество. Об этом он сказал в ходе церемонии инаугурации.
Он подчеркнул, что хочет поклониться всем героям, которые сейчас участвуют в специальной военной операции на Украине и сражаются за Россию. Глава государства поблагодарил их за оказанное доверие и поддержку.

Инаугурация президента РФ 2024
Инаугурация президента РФ 2024

Владимир Путин принёс присягу народа, после чего официально вступил в должность президента Российской Федерации. Этот пост он будет занимать следующие шесть лет – до 2030 года. На прошедших 15-17 марта президентских выборах он одержал победу с рекордным числом голосов – 87,28%.

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#владимир путин
#президент
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#сво
#военные
#поддержка
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Путин: Россия уверенно смотрит вперед, ее народ един и велик
07 мая 2024, 12:33

Фото: Официальный сайт Кремля

Россия уверенно движется вперед, планируя и реализуя масштабные проекты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации.
«Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее. Намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие еще более динамичным, еще более мощным», — отметил он.

Инаугурация президента РФ 2024
Инаугурация президента РФ 2024

Сегодня, 7 мая 2024 года, в Москве в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок. Вступая на пост главы государства в ходе церемонии инаугурации он принёс присягу народу. После принесения присяги было объявлено об объявлении Путина президентом Российской Федерации, а под рабочей Кремлёвской резиденцией был поднят дубликат штандарта президента.

Напомним, что выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта. Действующий президент участвовал как самовыдвиженец. Путин набрал 87,28% голосов. Была зафиксирована рекордная явка.

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