В Армении пригрозили отключить российские телеканалы

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил отключить российские телеканалы. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Пашиняна, Армения ожидает, чтобы трансляции российских телеканалов уважали народ и государственный строй страны. Премьер-министр отметил, что данное требование не является «чем-то невозможным».
Он добавил, что Ереван пойдет на такой шаг, если «требования армянских властей» будут проигнорированы.
Напомним, в начале прошлого месяца министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян сказал, что государство может расторгнуть соглашение с РФ о вещании в республике российских телеканалов.
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Он добавил, что Ереван пойдет на такой шаг, если «требования армянских властей» будут проигнорированы.
Напомним, в начале прошлого месяца министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян сказал, что государство может расторгнуть соглашение с РФ о вещании в республике российских телеканалов.
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Екатерина Коршунова