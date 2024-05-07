В Армении пригрозили отключить российские телеканалы

Контрольно-пропускные пункты на границе Финляндии с РФ могут быть открыты для пассажирских перевозок в случае если будет принят закон о беженцах. Об этом сообщил Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью газете Etelа-Saimaa.