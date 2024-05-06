Пашинян не приедет на инаугурацию Путина

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер армянского парламента Ален Симонян.
Журналисты задали ему вопрос о визите Пашиняна в Москву для участия в инаугурации. Симонян ответил, что такой поездки не будет.
Ранее Пашинян во время общения с прессой заявил, что не выступает против рабочей встречи с российским президентом представителями власти РФ. Он подчеркнул, что планы не проводить встречу в настоящее время отсутствуют, однако точно не известно, когда состояться эти деловые беседы.
Читайте также:
Армения не пытается подорвать интересы России, заявил посол от Еревана в ЕС
Армения отказалась от участия в Международной встрече по безопасности в России
Армения может расторгнуть соглашение о вещании на страну российских телеканалов
Анастасия Чинкова