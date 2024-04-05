Российский МИД уверен, что Запад склоняет Армению к выходу из ЕАЭС и ОДКБ

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США и Евросоюз добиваются выхода Армении из Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийского экономического союза, а также вывода из страны российских пограничников. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД России.
«Вашингтон и Брюссель под эфемерные обещания добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС, вывода российской военной базы и пограничников. Призываем руководство в Ереване не дать Западу обмануть себя и повести страну по ложному пути, чреватому вакуумом безопасности, серьёзными проблемами в экономике и оттоком населения», – указали на Смоленской площади.Там подчеркнули, что Москва рассматривает прошедшую встречу премьера Армении Никола Пашиняна с представителями Соединенных Штатов и ЕС как попытку Запада втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние. Совместное заседание по сотрудничеству ЕС и США с Арменией прошло 5 апреля в Брюсселе.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала эти заявления «оскорбительными и ультимативными».
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Лора Луганская