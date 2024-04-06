На Украине осудили слова Столтенберга о целях НАТО

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о реальных целях альянса в отношениях с Киевом, заявил украинский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу «Вышка».
Ранее генеральный секретарь заявил, что конфликт на территории Украины соответствует интересам НАТО в обеспечении собственной безопасности.
Политолог отметил, что Киев хочет полноправного членства в альянсе, который должен обеспечить Украине безопасность и «надежные и адекватные гарантии».
Также он посетовал на то, что Йенс Столтенберг рассказал о реальных целях НАТО в отношении Украины, которая призвана играть сдерживающую роль для «спокойной жизни» членов альянса.
Ранее на Украине заявили, что Германия и США не желают принимать страну в НАТО.
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«Вы понимаете, как переворачивается идея? И это называется новой стратегией НАТО по сдерживанию России руками и жизнями украинцев. Мы же так не договаривались!» – отметил Карасев.
Политолог отметил, что Киев хочет полноправного членства в альянсе, который должен обеспечить Украине безопасность и «надежные и адекватные гарантии».
Также он посетовал на то, что Йенс Столтенберг рассказал о реальных целях НАТО в отношении Украины, которая призвана играть сдерживающую роль для «спокойной жизни» членов альянса.
Ранее на Украине заявили, что Германия и США не желают принимать страну в НАТО.
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Александр Климов