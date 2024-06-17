В Белом доме объяснили «застывание» Байдена на месте

Фото: сайт Белого дома
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс рассказал о странном поведении президента США Джо Байдена на сцене в социальной сети X.
По его словам, американский лидер не застыл на сцене в Лос-Анджелесе, а поприветствовал публику на сборе средств для предвыборной кампании.
Республиканцы и их сторонники отметили странное поведение главы Белым домом, но в то же время признали, «что не могут противостоять лидеру, который обеспечивает самый высокий экономический рост в мире и довел уровень преступности с применением насилия до 50-летнего минимума», добавил Бейтс.
Ранее бывший президент Барак Обама был вынужден увести Байдена со сцены на предвыборном концерте в Лос-Анджелесе из-за его странного поведения.
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Республиканцы и их сторонники отметили странное поведение главы Белым домом, но в то же время признали, «что не могут противостоять лидеру, который обеспечивает самый высокий экономический рост в мире и довел уровень преступности с применением насилия до 50-летнего минимума», добавил Бейтс.
Ранее бывший президент Барак Обама был вынужден увести Байдена со сцены на предвыборном концерте в Лос-Анджелесе из-за его странного поведения.
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Александр Климов