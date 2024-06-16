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Такео Карлсон дал оценку умственным способностям вице-президента США

Такер Карлсон заявил о глупости и некомпетентности вице-президента США Харрис
16 июня 2024, 04:29
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Американский журналист Такер Карлсон выразил сомнение в умственных способностях вице-президента США Камалы Харрис. Свое мнение он высказал в беседе со зрителями своей авторской программы.
«Камалу Харрис назначают на должности, не соответствующие ее знаниям и умениям. Ей говорят, что она квалифицирована, и, поскольку она глупа, она верит в это», – сказал он.

Ведущий признал, что даже президент Джо Байден пользуется большей популярностью среди граждан, чем вице-президент, которого американцы недолюбливают.



Ранее Карлсон отмечал, что Байден умирает на глазах у всего мира, а администрация продолжает использовать его в качестве инструмента демократической партии. Затем он усомнился, «сможет долго продержаться» вне зависимости от исхода следующих президентских выборов. По мнению журналиста, политики как люди никого не интересуют.

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