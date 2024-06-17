Байден привлек в предвыборный штаб голливудских звезд

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В Лос-Анджелесе прошел благотворительный вечер по сбору средств на предвыборную кампанию президента Джо Байдена. По данным Bloomberg, на мероприятие были приглашены многие голливудские звезды.
Среди присутствующих были Роберт де Ниро, Джордж Клуни, Джек Блэк, актрисы Барбара Стрейзанд и Джулия Робертс. Также, по информации журналистов, на мероприятии присутствовал бывший президент США Барак Обама, который, как и Байден, является демократом.
Так, Обама, выступая перед чернокожими американцами на фоне данных опросов о растущей поддержке Дональда Трампа, назвал единственной заслугой республиканца перед ними то, что «он заставил их еще лучше относиться к первому чернокожему президенту».
Ранее сообщалось, что впервые за полвека дебаты высшей власти в США пройдут без зрителей. По сообщениям западных СМИ, 27 июня нынешний глава Белого дома Джо Байден и его соперник Дональд Трамп встретятся в пустой студии и в течение полутора часов будут излагать свои позиции.
Ранее Байден назвал Трампа самой большой угрозой для американской демократии. Он добавил, что никогда еще не был так оптимистичен в отношении будущего страны.
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Так, Обама, выступая перед чернокожими американцами на фоне данных опросов о растущей поддержке Дональда Трампа, назвал единственной заслугой республиканца перед ними то, что «он заставил их еще лучше относиться к первому чернокожему президенту».
Ранее сообщалось, что впервые за полвека дебаты высшей власти в США пройдут без зрителей. По сообщениям западных СМИ, 27 июня нынешний глава Белого дома Джо Байден и его соперник Дональд Трамп встретятся в пустой студии и в течение полутора часов будут излагать свои позиции.
Ранее Байден назвал Трампа самой большой угрозой для американской демократии. Он добавил, что никогда еще не был так оптимистичен в отношении будущего страны.
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Александр Климов