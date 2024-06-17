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Байден привлек в предвыборный штаб голливудских звезд

17 июня 2024, 03:37
kremlin

kremlin

В Лос-Анджелесе прошел благотворительный вечер по сбору средств на предвыборную кампанию президента Джо Байдена. По данным Bloomberg, на мероприятие были приглашены многие голливудские звезды.
Среди присутствующих были Роберт де Ниро, Джордж Клуни, Джек Блэк, актрисы Барбара Стрейзанд и Джулия Робертс. Также, по информации журналистов, на мероприятии присутствовал бывший президент США Барак Обама, который, как и Байден, является демократом.

Так, Обама, выступая перед чернокожими американцами на фоне данных опросов о растущей поддержке Дональда Трампа, назвал единственной заслугой республиканца перед ними то, что «он заставил их еще лучше относиться к первому чернокожему президенту».



Ранее сообщалось, что впервые за полвека дебаты высшей власти в США пройдут без зрителей. По сообщениям западных СМИ, 27 июня нынешний глава Белого дома Джо Байден и его соперник Дональд Трамп встретятся в пустой студии и в течение полутора часов будут излагать свои позиции.

Ранее Байден назвал Трампа самой большой угрозой для американской демократии. Он добавил, что никогда еще не был так оптимистичен в отношении будущего страны.

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#джозеф байден
#дональд трамп
#выборы
#сша
#актеры
В Белом доме объяснили «застывание» Байдена на месте
в Белом доме объяснили «застывание» на месте как приветствие Байденом зрителей
17 июня 2024, 04:29

Фото: сайт Белого дома

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс рассказал о странном поведении президента США Джо Байдена на сцене в социальной сети X.
По его словам, американский лидер не застыл на сцене в Лос-Анджелесе, а поприветствовал публику на сборе средств для предвыборной кампании.

Республиканцы и их сторонники отметили странное поведение главы Белым домом, но в то же время признали, «что не могут противостоять лидеру, который обеспечивает самый высокий экономический рост в мире и довел уровень преступности с применением насилия до 50-летнего минимума», добавил Бейтс.

Ранее бывший президент Барак Обама был вынужден увести Байдена со сцены на предвыборном концерте в Лос-Анджелесе из-за его странного поведения.

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#джозеф байден
#белый дом
#сша
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В МАГАТЭ призвали к возобновлению сотрудничества с КНДР
Гросси призвал сотрудничать с КНДР
17 июня 2024, 04:20

Фото: сайт Кремля

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что сотрудничество с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) должно быть возобновлено. Об этом Гросси заявил в интервью «Известиям».
Гросси подчеркнул, что КНДР имеет амбициозную ядерную программу.

«Переписать историю невозможно. Получилось как получилось. Но я надеюсь, что мы сможем возобновить связи с КНДР, например в области ядерной безопасности», – подчеркнул глава МАГАТЭ.

Он также отметил, что международное сообщество не смогло сдержать КНДР в вопросе ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что Белый дом обеспокоен тем, что КНДР может предпринять провокационные военные действия до выборов в США. Среди возможностей эскалации собеседники NBC допускают возможность проведения Пхеньяном ядерного испытания.

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#кндр
#сша
#выборы
#ядерное оружие
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Стало известно число поступивших на службу в ВСУ осужденных
WP: на службу в ВСУ поступили более 2,7 тыс. осужденных
17 июня 2024, 03:56

Фото: iStock/Sinenkiy

Более 2 ,7 тыс. заключенных вступили в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такую цифру опубликовало издание The Washington Post (WP).
Отмечается, что бывшие заключенные используются для формирования штурмовых бригад под командованием регулярных военных. По словам министра юстиции Украины Дениса Малюшки, в первую группу будет мобилизовано 4 тыс. осужденных.

Журнал пообщался с несколькими осужденными солдатами. Один из них, Эдуард, был приговорен к семи годам и семи месяцам лишения свободы за вооруженное нападение. Он объяснил, что пошел на фронт, потому что хотел проявить в нем «человечность».

17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий некоторым категориям заключенным мобилизоваться в ряды ВСУ. По оценкам, это решение позволит Киеву набрать максимум 10-15 тыс. осужденных.

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#всу
#владимир зеленский
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В России отозвались о коммюнике саммита по Украине как пустом документе
Мурадов: коммюнике саммита по Украине пустое по содержанию
17 июня 2024, 03:18

Фото: iStock/Diy1

Постоянный представитель президента Российской Федерации в Республике Крым, вице-премьер правительства Крыма, профессор МГИМО Георгий Мурадов заявил, что декларация саммита по Украине является пустой, передает РИА Новости.
По словам Мурадова, коммюнике саммита в Швейцарии не дает ответов на вопросы о природе украинского конфликта.

Мурадов добавил, что встреча в Швейцарии стала «примитивной антироссийской манифестацией» украинской стороны. По его словам, представители незападных стран чувствовали себя чужаками.

Мероприятие даже не приблизилось к рассмотрению причин и сути конфликта Запада с Россией», – отметил он.

Итоговую коммюнике саммита по Украине поддержали 78 из 91 страны. Конференция по урегулированию украинского конфликта прошла 15-16 июня в Бюргенштоке, Швейцария.

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#швейцария
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#конференция
#россия
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Столтенберг заявил об обсуждении ядерной боеготовности участниками НАТО
Столтенберг: в НАТО обсуждают приведение ядерного оружия в боевую готовность
17 июня 2024, 02:52

Фото: сайт НАТО

Вопрос о приведении в боевую готовность ядерных боеголовок обсуждается среди членов НАТО, заявил в интервью газете The Daily Telegraph генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в боеготовности… но нам нужно консультироваться по этим вопросам», – отметил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что некоторые иностранные чиновники обеспокоены потенциальным ядерным ответом России на действия Запада, то есть разрешение использовать переданное Украине оружие для атак на российскую территорию.

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#йенс столтенберг
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#ядерное оружие
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#украина
#удар
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Украинцы возложили на Ермака ответственность за провал саммита в Швейцарии
France 24: жители Украины обвинили Ермака в провале швейцарского саммита
17 июня 2024, 02:47

Фото: iStockphoto/Silent_GOS

Киев не смог убедить даже украинцев в успехе мирного саммита в Швейцарии и обвинил в провале главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, заявил корреспондент France 24 Гулливер Крегг в эфире телеканала.
По словам Крегга, эксперты сошлись во мнении, что целью мероприятия на самом деле была организация саммита в поддержку Украины.

Корреспондент подчеркнул, что Китай, Индонезия и Индия не были представлены вообще, а Бразилия отправила своего посла в Швейцарии, что считается самым низким дипломатическим уровнем.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции после мирного саммита в Швейцарии, что Киев готов начать переговоры с Москвой «уже завтра». Для этого, по его словам, Россия должна уважать территориальную целостность Украины.

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#россия
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Глава МАГАТЭ высказался о сотрудничестве с Россией
Глава МАГАТЭ назвал прочным сотрудничество с Россией в создании ядерного порядка
17 июня 2024, 02:11

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью газете «Известия» оценил уровень сотрудничества с Россией по конфликту на Украине и эксплуатации атомных электростанций.
Он отметил, что Россия является крупным производителем атомной энергии, а «Росатом» – поставщиком номер один в мире.

«Как мы уже говорили, «Росатом» присутствует даже в тех странах, которые вводят антироссийские санкции и которые явно занимают другую сторону конфликта», – цитируют собеседника «Известия».

Несмотря на эти трудности, Россия участвует в установлении ядерного порядка. Это сотрудничество крепкое и будет продолжаться, подчеркнул Гросси.

«Что касается ситуации на Украине, то это очень деликатный вопрос. Я могу сказать, что мы подходим к нему со взаимным уважением и профессионализмом. И это очень важно», – добавил он.

Ранее Гросси заявил, что на Запорожской АЭС был нарушен и поставлен под угрозу каждый из столпов ядерной безопасности организации. По его словам, сказываются частые атаки на станцию и регулярные отключения электроэнергии.

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#магатэ
#россия
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#энергия
#поставки
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Президент Чехии высоко оценил саммит по Украине
Президент Чехии Павел: саммит в Швейцарии – первый шаг к миру на Украине
17 июня 2024, 01:42

Фото: iStock/SeventyFour

Президент Чехии Петр Павел высоко оценил саммит по Украине, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение информационного агентства ЧТК.
По его словам, встреча в Швейцарии стала «первым шагом на пути к миру» на Украине. Он добавил, что саммит «превзошел все ожидания».

Даже те страны, которые не подписали заключительную декларацию, по крайней мере, приняли участие в конференции, что помогло им взглянуть на ситуацию такой, какая она есть, отметил он.

Политик считает, что на следующей конференции по Украине должны быть другие крупные страны. По его словам, участие Китая будет ключевым.

Ранее глава отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо заявил, что следующая международная конференция по Украине может состояться до президентских выборов в США, намеченных на 5 ноября этого года.

Напомним, что конференция по урегулированию украинского конфликта прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке.

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#россия
#мид
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Стали известны сроки выдачи МУС ордера на арест Нетаньяху
17 июня 2024, 01:35

Фото: сайт Кремля

Международный уголовный суд (МУС) может выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта в течение 10 дней, сообщает 13-й канал.
20 мая прокурор МУС запросил ордер на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Президент Израиля Ицхак Герцог назвал это решение "крахом для мировой судебной».

Одним из военных преступлений, в которых обвиняют Нетаньяху и Галанта, является использование голода гражданского населения как метода ведения войны.

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#биньямин нетаньяху
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