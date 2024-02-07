В Белом доме опровергли слова Карлсона о попытке помешать интервью с Путиным

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла слова американского журналиста Такера Карлсона, который заявил, что в Администрации президента США Джо Байдена уже два раза попытались помещать ему взять интервью у президента России Владимира Путина.
«Абсолютно нет», - так она прокомментировала слова Карлсона о попытках Белого дома помешать ему провести интервью с главой российского государства.
Напомним, Карлсон в своем видеообращении из Москвы сообщил, что администрация президента Байдена уже дважды хотела помешать ему взять интервью у Путина. Он уточнил, что первый раз это произошло три года назад, а второй – сейчас.
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* Признан иноагентом на территории России
Элина Позднякова