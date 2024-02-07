Маск призвал арестовать всех, кто угрожает Карлсону из-за визита в Москву

Принц Гарри вернулся в Лондон, чтобы посетить своего больного отца. Британские журналисты следили за его передвижениями весь день. Наконец им удалось заснять его как в аэропорту Хитроу, так и в Кларенс-хаусе, куда также прибыл и король.