Маск призвал арестовать всех, кто угрожает Карлсону из-за визита в Москву

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Илон Маск призвал арестовать тех, кто угрожает американскому журналисту Такеру Карлсону, находящемуся в Москве для интервью с президентом России Владимиром Путиным. Он высказал свою позицию на странице в социальной сети Х.
«Арестуйте тех, кто призывает к его (Такера Карлсона) аресту», — написал Макс.Он также предупредил Карлсона о возможных последствиях, ссылаясь на случай основателя WikiLeaks Джулиана Асанжа, который столкнулся с серьезными обвинениями.
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