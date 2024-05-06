В Белом доме осудили Трампа за сравнение администрации Байдена с нацистами

Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс
Белый дом осудил экс-президента США Дональда Трампа за сравнение администрации Джо Байдена с нацистской тайной полицией гестапо.
Об этом пишет Axios. Как заявил представитель Белого дома Эндрю Бейтс, вместо того, чтобы повторять ужасающую риторику фашистов и обедать с неонацистами, президент Байден объединяет американский народ. По его словам, в США ценности строятся вокруг демократических ценностей и верховенства закона, и это привело к самому большому сокращению преступности за 50 лет.
Также Трампа раскритиковал генеральный директор Еврейского совета по связям с общественностью Эми Спиталник. По его мнению, неправильно, оскорбительно и презренно проводить сравнения, как Трамп, особенно, учитывая «долгую историю» экс-президента по нормализации антисемитизма.
По словам же одного из потенциальных кандидатов в вице-президенты Трампа, губернатора Северной Дакоты Дуга Бургам, высказывания Трампа о гестапо не были «центральными в том, о чем он говорил».
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Также Трампа раскритиковал генеральный директор Еврейского совета по связям с общественностью Эми Спиталник. По его мнению, неправильно, оскорбительно и презренно проводить сравнения, как Трамп, особенно, учитывая «долгую историю» экс-президента по нормализации антисемитизма.
По словам же одного из потенциальных кандидатов в вице-президенты Трампа, губернатора Северной Дакоты Дуга Бургам, высказывания Трампа о гестапо не были «центральными в том, о чем он говорил».
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Алёна Самарева