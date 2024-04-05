В Белоруссии подготовили законопроект о приостановке ДОВСЕ

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласовал внесение в Палату представителей законопроекта о временной приостановке действия Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщает БелТА.
Отмечается, что проектом закона предполагается лишь временное приостановление действия договора, а не полный выход Белоруссии из него и прекращение осуществления в вооружённых силах страны внутренних процедур, которые связаны с его выполнением.
Агентство уточняет, что все обязательства по договору выполняются Белоруссией в полном объёме.
Ранее сообщалось, что власти Молдавии также приняли решение приостановить действие ДОВСЕ.
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Агентство уточняет, что все обязательства по договору выполняются Белоруссией в полном объёме.
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Анастасия Чинкова