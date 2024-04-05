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В Белоруссии подготовили законопроект о приостановке ДОВСЕ

Лукашенко согласовал внесение в парламент законопроекта о приостановке ДОВСЕ
05 апреля 2024, 14:11
Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласовал внесение в Палату представителей законопроекта о временной приостановке действия Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщает БелТА.
Отмечается, что проектом закона предполагается лишь временное приостановление действия договора, а не полный выход Белоруссии из него и прекращение осуществления в вооружённых силах страны внутренних процедур, которые связаны с его выполнением.

Агентство уточняет, что все обязательства по договору выполняются Белоруссией в полном объёме.


Ранее сообщалось, что власти Молдавии также приняли решение приостановить действие ДОВСЕ.

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Guardian: спецслужбы Индии тайно устраняли предполагаемых террористов за рубежом
05 апреля 2024, 14:04

Фото: iStock/Sagittarius Pro

Индийские спецслужбы с 2020 года проводили сеть операций по ликвидации предполагаемых террористов на территории Пакистана и западных стран. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на источники разведки нескольких государств.
Речь идет о подозрении в причастности Индии к двадцати убийствам с 2020 года неизвестными боевиками в Пакистане. Примечательно, что такое обсуждение предполагаемых операций происходит впервые.

По информации источника, сикхские представители движения «Халистан» стали объектами данных операций со стороны Индии как в Пакистане, так и на Западе. МИД Индии опроверг все обвинения. Согласно сообщению ведомства, вся распространившаяся информация об этих операциях является абсолютной «ложной и злонамеренной антииндийской пропагандой». Говоря о вопросе заговора с целью убийства лидера сикхов на территории США, индийское дипведомство уточнило, что в покушении замешаны боевики, которые не связаны с государством.

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#индия
#террористы
#убийство
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Посла Южной Кореи вызвали в МИД РФ из-за односторонних санкций Сеула
05 апреля 2024, 13:21

Фото: iStock/vlad_karavaev

Посла Южной Кореи в Москве Ли До Хуна вызвали в МИД РФ из-за односторонних санкций со стороны Сеула. Об этом говорится в сообщении российского ведомства.
Отмечается, что Ли До Хуну сообщили о том, что санкции в отношении российских физических и юридических лиц стали недружественным шагом Сеула, который был сделан на основании голословных обвинений. По информации российского дипломатического ведомства, такие действия негативно повлияют на отношения государств.

МИД РФ призвал Южную Корею отказаться от санкционно-силовых мер, которые усиливают напряженность и создают опасность для самой республики.

Ранее сообщалось, что Южная Корея ввела санкции против двух российских организаций и двух граждан России, которые, по мнению властей, связаны с ядерной и ракетной программами КНДР. Ограничения ввели против главы ООО «Интеллект» Сергея Козлова и главы ООО «Содействие» Александра Панфилова.

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#кндр
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Мирошник: США призывают ВСУ не бить по НПЗ РФ, опасаясь роста цен на нефть
05 апреля 2024, 13:15

Фото: iStock/lucky-photographer

Вашингтон относится к конфликту на Украине только как к «ресурсной базе». Так посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник прокомментировал призывы США к Киеву перестать атаковать НПЗ РФ из опасений роста цен на нефть.
Ранее газета Financial Times писала, что США призвали Киев перестать атаковать энергообъекты РФ, так как это может привести к росту мировых цен на нефть. Президент Украины Владимир Зеленский также подтверждал, что в Вашингтоне недовольны украинскими атаками на российские объекты энергетики.

«США относятся к происходящему конфликту исключительно как к некой ресурсной базе и в данном случае игнорируют нормы и принципы международного гуманитарного права. Поэтому скачки на цены на бензин дизельное топливо, которые могут произойти в Соединенных Штатах, их беспокоят гораздо больше, чем жизнь людей хоть на территории Украины, хоть на территории России», — заявил Мирошник.

По его словам, Вашингтон обращает внимание на действия Украины только тогда, когда это затрагивает американские интересы. При этом, когда ВСУ убивают детей, женщин и стариков, нанося удары по гражданским объектам, Америка молчит.

При этом министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, комментируя атаки Украины на нефтяные объекты в России, заявил, что Киев действует в рамках легитимной обороны.

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Песков рассказал, когда Путин позвонит губернатору Чибису
Песков: Путин позвонит губернатору Чибису, когда представится возможность
05 апреля 2024, 13:11

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин позвонит губернатору Мурманской области Андрею Чибису, который находится в больнице после нападения, как только представится возможность. Об этом Песков сообщил журналистам.
Представитель Кремля отметил, что глава государство осведомлен об операции и состоянии губернатора.

Ранее сообщалось, что напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса задержали и допросили. По информации следствия, злоумышленник совершил нападение по причине того, что испытывал неприязнь к Чибису.

Напомним, нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. Мужчина подбежал к губернатору и ударил его ножом в живот. Чибиса прооперировали. Губернатор рассказал, что будет восстанавливать свое здоровье и «дальше в бой».

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#операции
#владимир путин
#дмитрий песков
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Украина получила 588 тысяч долларов, принадлежавших россиянам
Украинское агентство получило арестованные средства российских компаний
05 апреля 2024, 13:04

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Украинское национальное агентство по розыску и менеджменту активов получило 23 миллиона гривен (588 тысяч долларов), принадлежавших россиянам, пишет РИА Новости со ссылкой на госбюро расследований республики.
«Сотрудники госбюро расследований по решению суда передали в управление Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) более 23 миллионов гривен (588 тысяч долларов)», — следует из сообщения.

Уточняется, что это арестованные деньги компаний, владельцы которых — граждане России. В сообщении отмечается, что незадолго до этого Печерский районный суд арестовал средства на банковских счетах компаний, осуществлявших на Украине торговлю химическими продуктами, доходы от деятельности направлялись в РФ.

В результате было открыто уголовное дело по статье «финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти». Названия компаний в госбюро не уточнили.

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Киев уступит территории России в обмен на вступление в НАТО, пишут СМИ

В ЛНР задержали мужчину за передачу Киеву данных о российских пограничниках
#украина
#россия
#доллар
#компании
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Киев уступит территории России в обмен на вступление в НАТО, пишут СМИ
La Repubblica: Киев уступит территории РФ в обмен на вступление в НАТО
05 апреля 2024, 12:27

Фото: iStock/Michele Ursi

Украина готова уступить свои территории России в обмен на вступление в НАТО. Об этом сообщает La Repubblica.
Издание отмечает, что в настоящее время ещё не поступало официальных заявлений об этом, однако такой сценарий событий становится всё реальнее, особенно перед президентскими выборами в США.

Такое предложение очень напоминает разделение Германии на Восточную и Западную по итогам Второй мировой войны, подчеркнули журналисты.

Ранее начальник штаба генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен говорил о вероятности такого шага. Однако позже он назвал своё заявление ошибкой.

The New York Times опубликовало решение лидеров стран НАТО о вступлении Украины в альянс. Сообщается, что Киеву не предложат стать частью блока на саммите в июле.

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#украина
#россия
#нато
#сценарий
#политика
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Sky News Arabia: Израиль приостановил работу 28 посольств из-за угроз Ирана
05 апреля 2024, 11:21

Фото: iStock/butenkow

Власти Израиля из-за угроз со стороны Ирана закрыли 28 дипломатических представительств в разных странах, передает Sky News Arabia.
Отмечается, что системы ПВО-ПРО в Израиле переводятся в состояние боевой готовности. По информации источника, Иран может нанести ответный удар по базе израильской базы ВВС, с которой отправлялись самолёты для нанесения удара по консульству в Сирии.

Примечательно, что посольство Израиля в Москве продолжает работу в штатном режиме. Информацию подтвердили в дипломатическом ведомстве.

Напомним, вечером 1 апреля военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по зданию Консульства Ирана в Дамаске. Атака была проведена по кварталу Меззе на западе Дамаска, где проживают, в том числе военные советники из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитного военного подразделения Ирана. Высокопоставленный командующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Мохаммад Реза Захеди погиб в результате израильского удара по Дамаску.

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#израиль
#военные
#иран
#посольство
#удар
#атака
#пво
#мид рф
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«Используют журналистов в качестве агентов»: Захарова напомнила, за что задержали Гершковича
Мария Захарова напомнила, за что задержали американского журналиста Гершковича
05 апреля 2024, 10:55

Фото: Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила причину задержания сотрудника американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Захарова отметила, что сегодня исполняется год со дня задержания американского журналиста Эвана Гершковича, который мог бы писать обо всех коллегах-журналистах, убитых киевским режимом — Олесе Бузине, Павле Шеремете, Андрее Стенине, Анатолии Кляйне, Игоре Корнелюке, Антоне Волошине и многих других.

«Мог БЫ, если бы занимался журналистикой, а не шпионской деятельностью. Не исключаю, кстати, что так американское издание высказало своё негодование в адрес американских спецслужб, которые, вопреки законам США, продолжают использовать журналистов в качестве своих агентов», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

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#мид
#россия
#сша
#журналист
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«Фильм о ядерном апокалипсисе»: Маск о вступлении Украины в НАТО
Маск сравнил идею вхождения Украины в НАТО с началом кино о ядерном апокалипсисе
05 апреля 2024, 09:51

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Американский предприниматель Илон Маск сравнил в социальной сети X идею вступления Украины в НАТО с началом фильма о ядерном апокалипсисе.
Маск отметил, что именно с подобных действий начинается фильм о ядерном апокалипсисе. К своему комментарию предприниматель прикрепил отрывок из американского фильма «На следующий день», в котором демонстрируется ядерная война между США и СССР.

Напомним, вчера, 4 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что цель саммита НАТО в Вашингтоне, который пройдет в июле, состоит в содействии «возведению моста» к членству Украины в блоке.

Ранее сообщалось, что лидеры стран НАТО не предложат Украине вступить в Альянс на саммите в июле. Против приема Украины в организацию все также выступают США и Германия, передает The New York Times.

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