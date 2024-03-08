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В Польше приняли закон о приостановке действия ДОВСЕ

08 марта 2024, 21:46
Фото: iStock/delray77

Фото: iStock/delray77

Нижняя палата парламента Польши приняла закон о приостановке действия Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ).
Отмечается, что в голосовании, которое состоялось в сейме, приняли участие 440 депутатов. Из них 435 проголосовали за приостановку действия договора, а пятеро – против.

Замминистра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский отметил, что страна лишь приостанавливает действие договора, а не полностью выходит из него, поскольку на полный отказ не давали согласия союзники по НАТО.


Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что Россия вряд ли осмелится напасть на Польшу, поскольку она слишком сильна.

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#польша
#договор
#соглашение
#парламент
#голосование
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Власти Зимбабве внезапно выдворили сотрудников Госдепа США
Власти Зимбабве внезапно выдворили американских сотрудников USAID
08 марта 2024, 21:34

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

Власти Зимбабве внезапно выдворили сотрудников Агентства по международному развитию США (USAID). Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.
Он рассказал, что в феврале власти Зимбабве задержали и депортировали сотрудников и подрядчиков USAID, которые оценивали ситуацию в области развития и управления в государстве.

Также Миллер добавил, что американские сотрудники подверглись длительным допросам, запугиванию, а также столкнулись с жестоким обращением со стороны представителей власти.

Американская сторона считает данную ситуацию вопиющим и неприемлемым случаем. Вместе с тем Миллер был возмущён заключением под стражу сотрудников USAID, которых транспортировали по ночам.

При этом представитель Госдепа подчеркнул, что власти Зимбабве до этого заявляли о своём желании возобновить сотрудничество с США и провести демократические реформы.

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#сша
#госдеп
#сотрудники
#африка
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Китай и Швейцария настаивают на участии России в саммите по Украине
SCMP: без России саммит по Украине будет похож на «потёмкинскую деревню»
08 марта 2024, 21:20

Фото: iStock/Diy13

Власти Китая и Швейцарии настаивают на приглашении России на мирный саммит по Украине, который без участия Москвы будет напоминать «потёмкинскую деревню». Об этом сообщает издание South China Morning Post.
Отмечается, что Пекин и Бёрн имеют прагматичный взгляд на то, как достичь мира. Они не допускают формата переговоров без участия обеих сторон, поскольку в противном случае встреча может стать дипломатическим эквивалентом «потёмкинской деревни».

Также собеседники издания, подчеркнули, что специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй провёл беседу с представителями Евросоюза. Он заявил им, что саммит не должен стать конференцией по разработке плана, которого потом принудят придерживаться Россию.

При этом источники из европейских стран заявили, что при принятии решения всё-таки будут придерживаться интересов украинской стороны.

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#украина
#россия
#китай
#саммит
#переговоры
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Военэксперт Литовкин ответил на сообщения об американских F-35 с ядерным оружием
08 марта 2024, 20:43

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал распространившуюся информацию о том, что американский истребитель F-35 был сертифицирован для несения ядерного оружия.
Собеседник RT подчеркнул, что F-35 является многофункциональным самолётом, который может наносить удары по наземным и надводным целям, а также вести бои с другими самолётами в воздушном пространстве. Однако эти истребители, как и любые другие, можно сбить.

F-35 заметен на радарах любой системы ПВО, поэтому по нему можно оперативно нанести удар в случае обнаружения, отметил Литовкин.

При этом он добавил, что эти самолёты, как впрочем и многие американские истребители, могут быть сертифицированы под несение ядерного оружия.

Также военный эксперт отметил, что США очень хорошо создают рекламу, поэтому всегда выдают желаемое за действительное. Таким же образом они говорили про РСЗО HIMARS, танки Abrams и Leopard, которые сейчас российские войска успешно уничтожают. Поэтому «непобедимой «вундервафли» не существует», ​заключил Литовкин.

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#сша
#истребитель
#вооружение
#ядерное оружие
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Прдставитель МИД Украины ушёл в отставку на фоне слухов об увольнении Кулебы
Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко ушёл в отставку
08 марта 2024, 20:25

Фото: iStock/Tashka

Официальный председатель министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко ушёл в отставку. Об этом он написал в своих соцсетях.
Представитель внешнеполитического ведомства не раскрыл причины своего решения. Однако его отставка произошла на фоне сообщений о возможном увольнении президентом Украины Владимиром Зеленским главы МИД Дмитрия Кулебы.

Николенко отметил, что быть официальным представителем МИД Украины было для него большой честью и ответственностью.

Также он уточнил, что его будущее место работы также связано в какой-то степени с дипломатической службой.

Ранее стало известно, что Зеленский намерен уволить главу МИД Кулебу, поскольку в офисе президента есть много претензий к министру.

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#мид
#украина
#увольнение
#владимир зеленский
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«Воры и убийцы»: Эрдоган обвинил израильские власти в преступлениях в Газе
Эрдоган: Жестокость Израиля в Газе становится более масштабной
08 марта 2024, 19:42

Фото: iStock/Nidal Alwaheidi

Преступления, которые Израиль совершает в секторе Газа, становятся всё более жестокими, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит РИА Новости.
«Израильское правительство — это воры. Израильская администрация во главе с Нетаньяху — лжецы. Израильское правительство во главе с Нетаньяху — фашистское. Главарь нацистов, который еще вчера хотел уничтожить многие слои населения, особенно евреев, утверждая, что они являются высшей расой, сегодня находится в израильской администрации», — прокомментировал происходящее Эрдоган.

По его словам, правительство, которое совершает убийства мирных женщин и детей, прикрываясь идеями сионизма, нельзя охарактеризовать иначе как «трусливое и жестокое».

Напомним, 8 марта пять человек в палестинском лагере беженцев погибли при сбросе коробок гуманитарной помощи с самолёта. Как сообщил источник CNN, воздушное судно принадлежало не Иордании. Кому именно — ещё предстоит выяснить.

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#сектор газа
#израиль
#реджеп тайип эрдоган
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Украина разрывает соглашение с СНГ о вооружённых силах и пограничных войсках
08 марта 2024, 19:39

Фото: iStock/butenkow

Украина собирается денонсировать соглашение Содружества Независимых Государств (СНГ) о вооружённых силах и пограничных войсках. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своём Telegram-канале.
Отмечается, что это соглашение было подписано в Минске 30 декабря 1991 года.

Депутат подчеркнул, что такое решение было принято на заседании кабинета министров.

Представитель украинского правительства в Раде Тарас Мельничук написал, что Украина также разрывает соглашение с СНГ о поставках товаров для обеспечения национальных гидрометеорологических служб стран, которые входят в Содружество. Это соглашение было подписано в Москве 9 сентября 1994 года.

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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
#украина
#соглашение
#всу
#граница
#страны
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Опрос: Немцы не поддержали стремление Писториуса о возвращении военной службы
08 марта 2024, 19:24

Фото: iStock/huettenhoelscher

Граждане Германии не поддержали стремление министра обороны Бориса Писториуса вернуть обязательную военную службу, соответствующий вывод можно сделать из опроса, который провёл Telegram-канал kanzlerdaddy.
«Мой сын (в бундесвер) не пойдёт, тем более ради победы Украины. Мы в этом участвовать не будем», — заявила одна из опрошенных на улице женщин.

Ещё одна участница опроса заявила, что Германии должно быть стыдно думать о старте новой войны после того, как она уже развязала два кровопролитных мировых конфликта.

Напомним, 1 марта глава RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись переговоров офицеров Бундесвера. Военно руководство обсуждало передачу Киеву ракет Taurus для ударов по Крмыскому мосту.

Также президент Франции Эммануэль Макрон в конце февраля заявил, что европейские лидеры обсуждали отправку войск на Украину. Оспорить свои слова он до сих пор не поспешил.

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Премьер-министр ЦАР Молуа направляется в Россию с дружественным визитом
08 марта 2024, 18:56

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Премьер-министр Центральноафриканской Республики (ЦАР) Феликс Молуа направляется в Россию с дружественным визитом. Об этом сообщили в посольстве РФ в Банги.
Отмечается, что 8 марта Феликса Молуа проводил в аэропорт столичного города Банги посол России в Республике Александр Бикантов.

В феврале Россию посетил президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера. Он принял участие в форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма, а также посетил экспозицию «Подвиг народа» в московском Парке Победы. Также в ходе своего визита он встретился с зампредседателя Совбеза РФ, председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым.

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#россия
#африка
#премьер-министр
#поездки
#посольство
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«Арифметика Макрона»: Как современный президент превратился в Бонапарта
08 марта 2024, 18:43

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Нынешний глава Франции Эммануэль Макрон всё больше становится похож бывшего правителя государства, великого полководца Наполеона Бонапарта.
Объяснил эту трансформацию доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян в своей статье для газеты «Аргументы недели».

По словам эксперта, столь сильный интерес французского правительства к конфликту на Украине обусловлен совсем не желанием помочь Киеву и даже не намерением свести старые счёты с Россией. Ераносян убеждён, что математика тут весьма простая.

«Мотивы простираются в плоскости обыкновенных цифр. Математика по Макрону не имеет высшую форму— это всего лишь арифметика. Программа помощи в размере €50 млрд до конца 2027 года предусматривает, что €33 млрд Еврокомиссия даст Киеву в кредит, а €17 млрд – «в виде грантов», то есть безвозмездно. Это значит, что распилить можно будет именно 33 миллиарда», — пишет автор статьи.

Ераносян напомнил, что производственные мощности французского оборонно-промышленного комплекса ничуть не уступают немецким. Именно поэтому Макрон готов разбрасываться самыми громкими заявлениями об отправке европейских войск на Украину, а также выделять из бюджета ЕС деньги, которые должны пойти на поддержку Киева.

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#франция
#украина
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