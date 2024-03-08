В Польше приняли закон о приостановке действия ДОВСЕ

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Нижняя палата парламента Польши приняла закон о приостановке действия Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ).
Отмечается, что в голосовании, которое состоялось в сейме, приняли участие 440 депутатов. Из них 435 проголосовали за приостановку действия договора, а пятеро – против.
Замминистра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский отметил, что страна лишь приостанавливает действие договора, а не полностью выходит из него, поскольку на полный отказ не давали согласия союзники по НАТО.
Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что Россия вряд ли осмелится напасть на Польшу, поскольку она слишком сильна.
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Замминистра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский отметил, что страна лишь приостанавливает действие договора, а не полностью выходит из него, поскольку на полный отказ не давали согласия союзники по НАТО.
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Анастасия Чинкова