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В Белоруссии заявили об открытости к переговорам по Украине

Глава МИД Белоруссии Алейник: мы открыты к диалогу по Украине
06 мая 2024, 06:36
Фото: iStock/Andrzej Rostek

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Белоруссия готова к переговорам по Украине, если Киев будет открыт к диалогу. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава МИД республики Сергей Алейник.
«Наши двери для мирных переговоров открыты, они всегда были, есть и остаются открытыми. Мы всегда будем готовы принять у себя на белорусской земле переговоры», – заявил Алейник.

Украинский народ хочет, чтобы конфликт закончился, но все зависит от политической воли Киева, добавил он.



Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что вопреки предположениям о готовности Запада к переговорам, речи о них не идет.

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#белоруссия
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#киев
#переговоры
#мид
В Белоруссии выразили опасения по поводу контингента НАТО в Сувалкском коридоре
МИД Белоруссии: НАТО может оставить контингент в Сувалкском коридоре
06 мая 2024, 06:17

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Минск не исключает, что войска НАТО, направленные на учения в Сувалкский коридор, могут остаться там на постоянной основе. Обеспокоенность по этому поводу выразил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, передает РИА Новости.
В апреле Литва совместно с польскими, американскими и португальскими войсками начала учения по обороне Сувалкского коридора. Как указывалось, «Сувалкский коридор» – это территория вблизи города Сувалки на северо-востоке Польши. Он расположен между Белоруссией и Калининградской областью и имеет протяженность около 100 километров.

«Мы внимательно отслеживаем эти учения, как и многие другие. Безусловно, эти опасения имеют под собой совершенно очевидную основу», – отметил Алейник.

Он также сослался на заявление американского генерала о том, что часть войск, временно размещенных в Литве, останется там на неопределенный срок. По словам Алейника, это подтверждает, что часть войск, направленных в Литву на учения, размещена там на постоянной основе.

В марте сообщалось, что литовские и польские войска готовят секретные планы по обороне Сувалкского коридора между Белоруссией и Калининградской областью.

Кроме того, немецкая газета Bild, ссылаясь на конфиденциальные документы министерства обороны ФРГ, утверждает, что в случае крупномасштабного военного конфликта между Россией и НАТО Сувалкский коридор является наиболее вероятным местом конфликта. Согласно сценарию министерства, конфликт может начаться летом 2025 года.

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Конгрессмен раскрыл условие для ввода войск США на территорию Украины
Конгрессмен Джеффрис: США, возможно, придется ввести войска на Украину
06 мая 2024, 05:44

Фото: iStock/Serhej Calka

В интервью телеканалу CBS News лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис рассказал об условиях ввода американских войск на Украину.
По его словам, если Украина падет, США могут быть вынуждены отправить войска для вмешательства в конфликт.

Джеффрис добавил, что в Республиканской партии растет пророссийская фракция, которая не хочет поддерживать Киев и не считает Россию врагом США.

Ранее бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что США будут необходимы крупные силы и месяцы серьезной подготовки перед отправкой войск на Украину. По словам Джонсона, США потребуется от пяти до семи месяцев, чтобы нарастить свои силы в Германии и Румынии для вмешательства в конфликт между Россией и Украиной.

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#германия
#военные
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Подруга Миддлтон заявила, что принцесса Уэльская »оказалсь в аду» из-за рака
Telegraph: Миддлтон «оказалась в аду» после диагностирования ей рака
06 мая 2024, 04:39

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Принцесса Кейт Миддлтон «оказалась в аду» после того, как ей диагностировали рак, заявила подруга и дизайнер Амайя Арриета в интервью The Telegraph.
«Мое сердце разбито. Я думаю, что они проходят через ад. Надеюсь, что у них все наладится», — отметила Арриета.

Она добавила, что была опустошена, услышав диагноз Миддлтон. По ее словам, принцесса Уэльская и ее семья сейчас переживают очень трудное время.

22 марта Кейт Миддлтон опубликовала видео, в котором сообщила, что начала профилактическую химиотерапию. Она также рассказала, что рак был диагностирован во время анализов после операции на брюшной полости в январе.

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#великобритания
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#онкология
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В КНДР предрекли превращение оружия Британии на Украине в «горящий металлолом»
06 мая 2024, 04:18

Фото: iStock/dr_evil

Военная помощь Украине не изменит ситуацию на поле боя. Российская армия превратит британское оружие в «горящий металлолом», написал обозреватель Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) Сим Мин.
По его словам, российские войска взяли на себя инициативу в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Они активно превращают оружие США и НАТО в «горящий металлолом». Автор публикации предрек такую же судьбу и британской технике.

«Всякие военная угроза и шантаж США и Запада, включая Великобританию, не могут сломить отважный дух борьбы армии и народа России за надежную защиту суверенных прав и интересов безопасности государства», – резюмировал Сим Мин.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил Reuters, что нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию с использованием оружия из Лондона легитимны.

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США готовят Гайану к нападению на Венесуэлу, заявил Мадуро

Украина не сможет сравнять силы с Россией с помощью 60 млрд – экс-генерал ВСУ
#великобритания
#украина
#помощь
#сша
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США готовят Гайану к нападению на Венесуэлу, заявил Мадуро
06 мая 2024, 02:34

Фото: iStock/Jon Rehg

Соединенные Штаты милитаризируют латиноамериканский регион и готовят Гайану к нападению на Венесуэлу, так же как они готовят Украину против России, заявил вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на странице в социальной сети X.
Она процитировала заявление президента Николаса Мадуро.

«Латинская Америка и Карибский бассейн должны оставаться зоной мира. Народы должны выступить против американской милитаризации нашего региона», – сказано в сообщении.

Родригес также разместила на своей странице видеозапись разговора Мадуро с министром обороны Владимиром Падрино Лопесом, в котором тот заявил, что Гайана стала эпицентром угрозы миру в Латинской Америке и Венесуэле. По словам политика, Соединенные Штаты разместили в Гайане 12 баз ЦРУ и 14 секретных баз Южного командования армии США.

В начале апреля Николас Мадуро заявил, что правительство страны подтвердило данные о присутствии секретных военных баз Южного командования США и лагерей ЦРУ в спорном с Гайаной регионе Эссекибо.

По его словам, Южное командование, ЦРУ и американские нефтяные компании контролируют спорную территорию и Гайану.

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#венесуэла
#сша
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Украина не сможет сравнять силы с Россией с помощью 60 млрд – экс-генерал ВСУ
06 мая 2024, 02:16

Фото: iStock/Irina Piskova

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут сравняться с российской армией, даже если получат от западных союзников военную помощь в размере 60 миллиардов долларов. Единственная надежда Киева – стабилизировать линию фронта и остановить продвижение противника, заявил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает агентство УНИАН.
«60 миллиардов долларов хватит, дай бог, только на то, чтобы стабилизировать ситуацию. Это показывают элементарные расчеты. Нужно быть реалистами. Хватит воспринимать эту ситуацию эмоционально», – возмутился Романенко.

Военный считают, что государство должно принять все меры, чтобы у ВСУ были средства для самообороны.

«Эффективно пока это не получается, потому что потенциал нашей армии был значительно меньше потенциала российской армии. Он и сейчас находится в таком состоянии. Мы не выходим даже на какой-нибудь паритет, например, по боеприпасами», – отметил генерал-лейтенант.

Ранее сообщалось, что после того, как Конгресс США одобрил пакет помощи Украине в размере более 60 миллиардов долларов, Байден планирует меньше говорить о своей поддержке Киева, принимая во внимание риск потерять избирателей. США сосредоточатся на вопросах, представляющих интерес американского населения.

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Der Spiegel: Джо Байден откажется от президентских выборов в пользу Мишель Обамы
06 мая 2024, 01:08

kremlin

Действующий президент США Джо Байден откажется от участия в президентских выборах в пользу бывшей первой леди Мишель Обамы, передает немецкое издание журнала Der Spiegel, ссылаясь на информацию членов Демократической партии.
Ожидается, что Байден объявит о своем решении на съезде партии в Чикаго в августе. Демократы уже включали Мишель Обаму в опросы о потенциальных кандидатах.

Отмечается, что американцы не хотят видеть Байдена в президентском кресле. Они также с опаской относятся к Дональду Трампу, который не намного старше нынешнего главы государства. В то же время американская общественность давно мечтает о женщине-президенте.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп описал администрацию нынешнего американского лидера Джо Байдена как похожую на тайную полицию нацистского гестапо.

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#президент
#сша
#выборы
#дональд трамп
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Папа Римский назвал условие своего участия в конференции по Украине
Папа Римский отправится на конференцию по Украине только при приглашении России
06 мая 2024, 01:02

Фото: РИА Новости

Папа Римский Франциск примет участие в конференции по Украине в Швейцарии только в том случае, если туда будет приглашена Россия. Об этом РИА Новости сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который находится в контакте с Папой.
Ранее глава Швейцарии Виола Амхерд пригласила Папу на украинскую мирную конференцию в июне.

«Папа сказал, что поедет на конференцию только если на нее будет приглашена и Россия», – рассказал Севастьянов.

В конце апреля Папа Франциск призвал к миру во всем мире на фоне продолжающихся войн на Украине и в секторе Газа. В своих проповедях Папа часто ссылался на конфликты на Украине и в секторе Газа.

Папа также ранее призывал Москву и Киев обменяться заключенными по формуле «всех на всех».

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#конференция
#украина
#сектор газа
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МВД объявило в розыск бывшего главу МИД Украины и экс-главу СНБО
06 мая 2024, 00:41

Фото: iStock/TheaDesign

МВД России объявило в розыск бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, бывшего председателя Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова и бывшего председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана, передает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.
«Павел Анатольевич Климкин, 25.12.1967. Разыскивается по статье УК», – говорится в сообщении министерства.

Ранее МВД России объявило в розыск Петра Порошенко. В базу данных российских ведомств также попали Владимир Зеленский, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Павлюк и бывший заместитель министра обороны Украины Михаил Коваль.

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