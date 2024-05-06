В Белоруссии заявили об открытости к переговорам по Украине

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Белоруссия готова к переговорам по Украине, если Киев будет открыт к диалогу. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава МИД республики Сергей Алейник.
«Наши двери для мирных переговоров открыты, они всегда были, есть и остаются открытыми. Мы всегда будем готовы принять у себя на белорусской земле переговоры», – заявил Алейник.
Украинский народ хочет, чтобы конфликт закончился, но все зависит от политической воли Киева, добавил он.
Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что вопреки предположениям о готовности Запада к переговорам, речи о них не идет.
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Александр Климов