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В Белоруссии выразили опасения по поводу контингента НАТО в Сувалкском коридоре

МИД Белоруссии: НАТО может оставить контингент в Сувалкском коридоре
06 мая 2024, 06:17
Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Минск не исключает, что войска НАТО, направленные на учения в Сувалкский коридор, могут остаться там на постоянной основе. Обеспокоенность по этому поводу выразил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, передает РИА Новости.
В апреле Литва совместно с польскими, американскими и португальскими войсками начала учения по обороне Сувалкского коридора. Как указывалось, «Сувалкский коридор» – это территория вблизи города Сувалки на северо-востоке Польши. Он расположен между Белоруссией и Калининградской областью и имеет протяженность около 100 километров.

«Мы внимательно отслеживаем эти учения, как и многие другие. Безусловно, эти опасения имеют под собой совершенно очевидную основу», – отметил Алейник.



Он также сослался на заявление американского генерала о том, что часть войск, временно размещенных в Литве, останется там на неопределенный срок. По словам Алейника, это подтверждает, что часть войск, направленных в Литву на учения, размещена там на постоянной основе.

В марте сообщалось, что литовские и польские войска готовят секретные планы по обороне Сувалкского коридора между Белоруссией и Калининградской областью.

Кроме того, немецкая газета Bild, ссылаясь на конфиденциальные документы министерства обороны ФРГ, утверждает, что в случае крупномасштабного военного конфликта между Россией и НАТО Сувалкский коридор является наиболее вероятным местом конфликта. Согласно сценарию министерства, конфликт может начаться летом 2025 года.

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Конгрессмен раскрыл условие для ввода войск США на территорию Украины
Конгрессмен Джеффрис: США, возможно, придется ввести войска на Украину
06 мая 2024, 05:44

Фото: iStock/Serhej Calka

В интервью телеканалу CBS News лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис рассказал об условиях ввода американских войск на Украину.
По его словам, если Украина падет, США могут быть вынуждены отправить войска для вмешательства в конфликт.

Джеффрис добавил, что в Республиканской партии растет пророссийская фракция, которая не хочет поддерживать Киев и не считает Россию врагом США.

Ранее бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что США будут необходимы крупные силы и месяцы серьезной подготовки перед отправкой войск на Украину. По словам Джонсона, США потребуется от пяти до семи месяцев, чтобы нарастить свои силы в Германии и Румынии для вмешательства в конфликт между Россией и Украиной.

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Подруга Миддлтон заявила, что принцесса Уэльская »оказалсь в аду» из-за рака
Telegraph: Миддлтон «оказалась в аду» после диагностирования ей рака
06 мая 2024, 04:39

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Принцесса Кейт Миддлтон «оказалась в аду» после того, как ей диагностировали рак, заявила подруга и дизайнер Амайя Арриета в интервью The Telegraph.
«Мое сердце разбито. Я думаю, что они проходят через ад. Надеюсь, что у них все наладится», — отметила Арриета.

Она добавила, что была опустошена, услышав диагноз Миддлтон. По ее словам, принцесса Уэльская и ее семья сейчас переживают очень трудное время.

22 марта Кейт Миддлтон опубликовала видео, в котором сообщила, что начала профилактическую химиотерапию. Она также рассказала, что рак был диагностирован во время анализов после операции на брюшной полости в январе.

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#великобритания
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В КНДР предрекли превращение оружия Британии на Украине в «горящий металлолом»
06 мая 2024, 04:18

Фото: iStock/dr_evil

Военная помощь Украине не изменит ситуацию на поле боя. Российская армия превратит британское оружие в «горящий металлолом», написал обозреватель Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) Сим Мин.
По его словам, российские войска взяли на себя инициативу в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Они активно превращают оружие США и НАТО в «горящий металлолом». Автор публикации предрек такую же судьбу и британской технике.

«Всякие военная угроза и шантаж США и Запада, включая Великобританию, не могут сломить отважный дух борьбы армии и народа России за надежную защиту суверенных прав и интересов безопасности государства», – резюмировал Сим Мин.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил Reuters, что нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию с использованием оружия из Лондона легитимны.

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США готовят Гайану к нападению на Венесуэлу, заявил Мадуро

Украина не сможет сравнять силы с Россией с помощью 60 млрд – экс-генерал ВСУ
#великобритания
#украина
#помощь
#сша
#поставки
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США готовят Гайану к нападению на Венесуэлу, заявил Мадуро
06 мая 2024, 02:34

Фото: iStock/Jon Rehg

Соединенные Штаты милитаризируют латиноамериканский регион и готовят Гайану к нападению на Венесуэлу, так же как они готовят Украину против России, заявил вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на странице в социальной сети X.
Она процитировала заявление президента Николаса Мадуро.

«Латинская Америка и Карибский бассейн должны оставаться зоной мира. Народы должны выступить против американской милитаризации нашего региона», – сказано в сообщении.

Родригес также разместила на своей странице видеозапись разговора Мадуро с министром обороны Владимиром Падрино Лопесом, в котором тот заявил, что Гайана стала эпицентром угрозы миру в Латинской Америке и Венесуэле. По словам политика, Соединенные Штаты разместили в Гайане 12 баз ЦРУ и 14 секретных баз Южного командования армии США.

В начале апреля Николас Мадуро заявил, что правительство страны подтвердило данные о присутствии секретных военных баз Южного командования США и лагерей ЦРУ в спорном с Гайаной регионе Эссекибо.

По его словам, Южное командование, ЦРУ и американские нефтяные компании контролируют спорную территорию и Гайану.

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#венесуэла
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Украина не сможет сравнять силы с Россией с помощью 60 млрд – экс-генерал ВСУ
06 мая 2024, 02:16

Фото: iStock/Irina Piskova

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут сравняться с российской армией, даже если получат от западных союзников военную помощь в размере 60 миллиардов долларов. Единственная надежда Киева – стабилизировать линию фронта и остановить продвижение противника, заявил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает агентство УНИАН.
«60 миллиардов долларов хватит, дай бог, только на то, чтобы стабилизировать ситуацию. Это показывают элементарные расчеты. Нужно быть реалистами. Хватит воспринимать эту ситуацию эмоционально», – возмутился Романенко.

Военный считают, что государство должно принять все меры, чтобы у ВСУ были средства для самообороны.

«Эффективно пока это не получается, потому что потенциал нашей армии был значительно меньше потенциала российской армии. Он и сейчас находится в таком состоянии. Мы не выходим даже на какой-нибудь паритет, например, по боеприпасами», – отметил генерал-лейтенант.

Ранее сообщалось, что после того, как Конгресс США одобрил пакет помощи Украине в размере более 60 миллиардов долларов, Байден планирует меньше говорить о своей поддержке Киева, принимая во внимание риск потерять избирателей. США сосредоточатся на вопросах, представляющих интерес американского населения.

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Der Spiegel: Джо Байден откажется от президентских выборов в пользу Мишель Обамы
06 мая 2024, 01:08

kremlin

Действующий президент США Джо Байден откажется от участия в президентских выборах в пользу бывшей первой леди Мишель Обамы, передает немецкое издание журнала Der Spiegel, ссылаясь на информацию членов Демократической партии.
Ожидается, что Байден объявит о своем решении на съезде партии в Чикаго в августе. Демократы уже включали Мишель Обаму в опросы о потенциальных кандидатах.

Отмечается, что американцы не хотят видеть Байдена в президентском кресле. Они также с опаской относятся к Дональду Трампу, который не намного старше нынешнего главы государства. В то же время американская общественность давно мечтает о женщине-президенте.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп описал администрацию нынешнего американского лидера Джо Байдена как похожую на тайную полицию нацистского гестапо.

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#джозеф байден
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#сша
#выборы
#дональд трамп
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Папа Римский назвал условие своего участия в конференции по Украине
Папа Римский отправится на конференцию по Украине только при приглашении России
06 мая 2024, 01:02

Фото: РИА Новости

Папа Римский Франциск примет участие в конференции по Украине в Швейцарии только в том случае, если туда будет приглашена Россия. Об этом РИА Новости сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который находится в контакте с Папой.
Ранее глава Швейцарии Виола Амхерд пригласила Папу на украинскую мирную конференцию в июне.

«Папа сказал, что поедет на конференцию только если на нее будет приглашена и Россия», – рассказал Севастьянов.

В конце апреля Папа Франциск призвал к миру во всем мире на фоне продолжающихся войн на Украине и в секторе Газа. В своих проповедях Папа часто ссылался на конфликты на Украине и в секторе Газа.

Папа также ранее призывал Москву и Киев обменяться заключенными по формуле «всех на всех».

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#конференция
#украина
#сектор газа
#россия
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МВД объявило в розыск бывшего главу МИД Украины и экс-главу СНБО
06 мая 2024, 00:41

Фото: iStock/TheaDesign

МВД России объявило в розыск бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, бывшего председателя Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова и бывшего председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана, передает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.
«Павел Анатольевич Климкин, 25.12.1967. Разыскивается по статье УК», – говорится в сообщении министерства.

Ранее МВД России объявило в розыск Петра Порошенко. В базу данных российских ведомств также попали Владимир Зеленский, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Павлюк и бывший заместитель министра обороны Украины Михаил Коваль.

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#мид
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Нетаньяху: Израиль готов защищаться до конца
05 мая 2024, 23:47

Фото: iStock/Stadtratte

Израиль готов защищать себя до конца, даже в одиночку, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает ТАСС.
Нетаньяху напомнил, что во время Холокоста 80 лет назад еврейский народ остался один-на-один с теми, кто хотел его уничтожить. По словам премьер-министра, аналогичная ситуация существует и сегодня. Обращаясь к мировым лидерам, он заявил, что, несмотря на международное давление, Израиль будет продолжать защищать себя.

«Если Израиль будет вынужден остаться один, Израиль останется один. Но мы знаем, что мы не одиноки, потому что множество достойных людей по всему миру поддерживает наше справедливое дело», – сказал Нетаньяху.

Ранее, 5 мая, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) закрыла пограничный переход Керем-Шалом на юго-восточной границе с сектором Газа, через который проходят грузовики с гуманитарной помощью для жителей анклава.

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#израиль
#сектор газа
#цахал
#биньямин нетаньяху
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