В Белоруссии выразили опасения по поводу контингента НАТО в Сувалкском коридоре

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Минск не исключает, что войска НАТО, направленные на учения в Сувалкский коридор, могут остаться там на постоянной основе. Обеспокоенность по этому поводу выразил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, передает РИА Новости.
В апреле Литва совместно с польскими, американскими и португальскими войсками начала учения по обороне Сувалкского коридора. Как указывалось, «Сувалкский коридор» – это территория вблизи города Сувалки на северо-востоке Польши. Он расположен между Белоруссией и Калининградской областью и имеет протяженность около 100 километров.
Он также сослался на заявление американского генерала о том, что часть войск, временно размещенных в Литве, останется там на неопределенный срок. По словам Алейника, это подтверждает, что часть войск, направленных в Литву на учения, размещена там на постоянной основе.
В марте сообщалось, что литовские и польские войска готовят секретные планы по обороне Сувалкского коридора между Белоруссией и Калининградской областью.
Кроме того, немецкая газета Bild, ссылаясь на конфиденциальные документы министерства обороны ФРГ, утверждает, что в случае крупномасштабного военного конфликта между Россией и НАТО Сувалкский коридор является наиболее вероятным местом конфликта. Согласно сценарию министерства, конфликт может начаться летом 2025 года.
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«Мы внимательно отслеживаем эти учения, как и многие другие. Безусловно, эти опасения имеют под собой совершенно очевидную основу», – отметил Алейник.
Он также сослался на заявление американского генерала о том, что часть войск, временно размещенных в Литве, останется там на неопределенный срок. По словам Алейника, это подтверждает, что часть войск, направленных в Литву на учения, размещена там на постоянной основе.
В марте сообщалось, что литовские и польские войска готовят секретные планы по обороне Сувалкского коридора между Белоруссией и Калининградской областью.
Кроме того, немецкая газета Bild, ссылаясь на конфиденциальные документы министерства обороны ФРГ, утверждает, что в случае крупномасштабного военного конфликта между Россией и НАТО Сувалкский коридор является наиболее вероятным местом конфликта. Согласно сценарию министерства, конфликт может начаться летом 2025 года.
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Александр Климов