В Британии и Франции призвали не допустить поражения Украины

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Министры иностранных дел Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне считают, что поражение Киева в конфликте с Россией можно рассматривать как поражение Запада. Об этом главы дипведомств сообщили на страницах издания Telegraph.
«Мы оба предельно ясны: Украина должна победить в этой войне. Если Украина проиграет, мы все проиграем», — сказано в публикации глав МИД.Помимо этого, министры отметили, что Париж и Лондон планируют подтвердить «непоколебимую» поддержку Украины на саммите Европейского политического сообщества, который пройдет в июле. Как считают министры, западные государства должны сделать «еще больше», чтобы нанести поражение России.
Российская сторона неоднократно заявляла о стремлении западных стран затянуть конфликт на Украине с помощью поставок оружия. В Минобороны отметили, что военные грузы, поступающие на территорию этой республики, станут законными целями для ВС РФ.
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