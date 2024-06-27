В Британии назвали ядерные учения России ответом на эскалацию украинского конфликта

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Вооруженные силы России проводят ядерные учения на фоне ухудшения отношений с Западом. Об этом написало британское издание DailyMail (DM).
«Пугающая видеозапись демонстрирует, как мобильные стратегические комплексы "Ярс" перемещают из ангаров в лесистую местность в районе отдаленной Иркутской области в Сибири для возможного боевого применения», — заявили в DM.
Издательство считает, что подобные действия являются сигналом для Запада, поскольку дальность полета ракет составляет 12 тысяч километров. Это позволяет без особых проблем нанести удары по Европе и США, сообщили журналисты агентства.
Ранее американское издательство Responsible Statecraft писало, что проведение ядерных учений в России усиливает необходимость урегулирования конфликта на Украине.
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Олег Дикий