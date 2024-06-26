На западе назвали страну, несущую угрозу для Украины и НАТО

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Вне зависимости от того, кто одержит победу на парламентских выборах во Франции, союзники Парижа в любом случае пострадают. Так, лидирующее по опросам «Национальное объединение» выступает против поддержки Украины, а «Новый народный фронт» собирается вывести Францию из НАТО.
Об этом пишут обозреватели издания The Economist. В публикации указано, что в лучшем случае это приведёт к немалой путанице в стане союзников и среди самих французов. В худшем случае ситуация серьёзно подорвёт дипломатический авторитет Франции за рубежом и ослабит НАТО.
Крайне правое «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен последовательно и резко выступает против членства Украины в НАТО и Евросоюзе. Протеже Ле Пен и потенциальный премьер-министр Жордан Барделла исключил отправку войск и поставку Киеву дальнобойных ракет, мотивируя это нежеланием развязывать Третью мировую войну.
Левый альянс «Нового народного фронта», напротив, активно поддерживает Украину. Однако он полностью исключает дальнейшее участие Франции в Североатлантическом альянсе. Жан-Люк Меланшон, чья партия занимает ведущие позиции в альянсе, призвал страну выйти из НАТО, назвав блок «бесполезной организацией».
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия «Национальное объединение» более чем в два раза опередила коалицию сторонников действующего президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов.
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Крайне правое «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен последовательно и резко выступает против членства Украины в НАТО и Евросоюзе. Протеже Ле Пен и потенциальный премьер-министр Жордан Барделла исключил отправку войск и поставку Киеву дальнобойных ракет, мотивируя это нежеланием развязывать Третью мировую войну.
Левый альянс «Нового народного фронта», напротив, активно поддерживает Украину. Однако он полностью исключает дальнейшее участие Франции в Североатлантическом альянсе. Жан-Люк Меланшон, чья партия занимает ведущие позиции в альянсе, призвал страну выйти из НАТО, назвав блок «бесполезной организацией».
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия «Национальное объединение» более чем в два раза опередила коалицию сторонников действующего президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов.
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Александр Бойцов