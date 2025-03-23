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В Британии планируют отправлять ищущих убежище мигрантов на Балканы

The Times: Лондон обсуждает идею депортации мигрантов-беженцев на Балканы
Фото: iStock/OLGA RYAZANTSEVA

Фото: iStock/OLGA RYAZANTSEVA

Великобритания изучает возможность депортации мигрантов, ищущих убежище, в балканские страны. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в правительстве.
«Согласно рассматриваемым планам, просители убежища, которым было отказано, могут быть отправлены в миграционные центры в странах Западных Балкан и других третьих странах», – пишет издание.
В список потенциальных принимающих государств включены Албания, Сербия, Босния и Северная Македония. Лондон готов оплачивать размещение каждого переселенного мигранта, однако переговоры с балканскими странами ещё не начаты. Премьер-министр Кир Стармер также заявил о намерении сотрудничать с европейскими партнёрами, создающими центры для возвращения беженцев.

Инициатива направлена на снижение нагрузки на британскую миграционную систему. Отмечается, что британские власти еще не устраивали переговоров по этому вопросу с балканскими странами, однако их планируется провести.

Ранее сообщалось, что тело бывшего прокурора США Джессики Абер обнаружено в её доме в Александрии, штат Вирджиния. Джессика занимала пост прокурора Восточного округа Вирджинии с 2021 года, но покинула должность два месяца назад. Обстоятельства её отставки и возможная связь с гибелью не уточняются.

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ТАСС: США ударили по аэропорту Ходейды, пострадал командующий ВМС хуситов
22 марта 2025, 23:39

Фото: iStock/vadimrysev

Вооружённые силы США нанесли три удара по аэропорту Ходейды, расположенному на западе Йемена. В результате ударов по городу командующий ВМС хуситов получил ранения. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на канал Al Masirah, контролируемый движением «Ансар Аллах» (хуситы). Информацию также подтвердили Al-Mayadeen и Al Hadath.
По данным Al Hadath, обстрел привел к ранениям еще не менее семи мятежников.

Целью атак стали склады с вооружением, ракетные установки и инфраструктура для запуска беспилотников, которые мятежники разместили на территории аэропорта города Ходейда. Удары были направлены на уничтожение ключевых объектов, используемых мятежниками.

16 марта стало известно, что хуситы атаковали американский авианосец Harry Truman, а также военные корабли США в Красном море.

Хуситы объявили, что будут наносить удары по всем военным кораблям США в качестве ответа на агрессию в отношении Йемена. Кроме того, хуситы выступают против запрета со стороны Израиля на гумпомощь в Сектор газа, который действует с начала месяца.

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#сша
#инфраструктура
#атака
#вооружение
#пострадавший
#хуситы
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Сийярто: Венгрия не отзовёт вето на вступление Украины в ЕС из-за ситуации в Закарпатье
Сийярто: Вето Венгрии на членство Украины в ЕС останется в силе из-за Закарпатья
22 марта 2025, 21:25

Фото: istockphoto/xbrchx

Венгрия будет и далее выступать против вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Такая ситуация продолжится до решения проблемы венгерского национального меньшинства в Закарпатье.
Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после разговора по телефону со своей австрийской коллегой Беатой Майнль-Райзингер, которая неделю назад побывала в Киеве.

«Я ценю готовность госпожи Майнль-Райзингер помочь, но ситуация остается такой, что украинское правительство, несмотря на постоянные обещания и красивые слова, до сих пор не вернуло венгерской общине права, отнятые у нее в 2015 году», — отметил министр.

Пока ситуация не изменится, своё вето на присоединение Украины к Евросоюзу Венгрия не отзовёт, написал Петер Сийярто в своей социальной сети. Соответственно, ни о каком прогрессе в данном вопросе не может идти речи, заключил глава венгерского внешнеполитического ведомства.

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#права
#правительство
#министр
#венгрия
#украина
#ес
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«Преступник и предатель»: В СВР дали исчерпывающую характеристику перебежчику Гордиевскому
СВР: Умерший сегодня перебежчик Гордиевский был преступником и предателем
22 марта 2025, 21:21

Фото: istockphoto/Vadym Plysiuk

Известный «двойной агент» Олег Гордиевский скончался сегодня в Великобритании на 87-м году жизни. В Службе внешней разведки (СВР) России его назвали преступником и предателем.
Такую исчерпывающую характеристику дали бывшему полковнику КГБ в пресс-бюро СВР в ответ на запрос РИА Новости. Напомним, работавший в органах госбезопасности с 1962 года Гордиевский, по данным западных СМИ, был самым высокопоставленным офицером, когда либо переходившим на сторону противника. В 1983 году он возглавил советскую резидентуру в Лондоне и едва всю её не «сдал». Просто не успел: что-то заподозрившая Москва отозвала куратора обратно в СССР.

Британская разведывательная служба MI-6, дорожа столь ценным кадром, разработала целую операцию, в результате которой Гордиевского удалось вывезти на Запад. Там он продолжил работу против своей страны, консультируя по различным вопросам разведки разных стран.

В 2007 году за заслуги в деле укрепления безопасности Соединённого Королевства Олег Гордиевский был произведён в кавалеры Ордена святого Михаила и святого Георгия. В СССР за измену Родине его заочно приговорили к расстрелу. В дальнейшем, несмотря на неоднократные «потепления» отношений и «прогибы» перед Западом, этот приговор так и не был отменён.

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#великобритания
#разведка
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Пентагон начал разбираться с делом Илона Маска с помощью детектора лжи
Bloomberg: Пентагон с помощью полиграфа проводит расследование о визите Маска
22 марта 2025, 20:26

Фото: iStock/gorodenkoff

Пентагон приступил к расследованию утечек, согласно которым американский бизнесмен Илон Маск посетил оборонное ведомство. Дело ведётся с применением полиграфа, пишет агентство Bloomberg.
Руководитель аппарата министра обороны Пита Хегсета Джо Каспер в ответ на обвинения, связанные с недавним визитом миллиардера в Пентагон, призвал провести расследование «несанкционированного раскрытия» сведений, которые касаются нацбезопасности.

В частности, опасения вызвали утечки, из которых следует, что Маск посетил Минобороны США и ознакомился с планами гипотетической войны США с Китаем и возможными вариантами стратегии Вашингтона на этот счёт. Ряд американских политиков особо остро отреагировал на данный факт, поскольку предприниматель назвал Тайвань частью КНР и призвал властей острова воссоединиться с материковым Китаем.

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#илон маск
#пентагон
#сша
#предприниматель
#расследование
#минобороны
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«Издевательский перформанс»: Захарова жёстко высказалась о визите посла Канады на Пискаревское кладбище
Захарова: посол Канады Тейлор совершила издевательский перформанс
22 марта 2025, 20:03

Мария Захарова (фото: mid.ru)

Посол Канады в России Сара Тейлор совершила «издевательский перформанс», посетив Пискаревское кладбище в Петербурге и расположенный на нём монумент «Мать-Родина». Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат подчеркнула, что было бы наивно полагать, что на такой с виду благородный шаг посла сподвигло сострадание к почти полумиллиону захороненных на кладбище жертв блокады Ленинграда.

По словам Захаровой, за показным сопереживанием скрывается конкретная цель. Представитель МИД обратила внимание, что в соцсетях Тейлор разместила комментарий, из которого следует, что блокада Ленинграда была якобы связана с итогами подписания «Пакта Молотова-Риббентропа» и проведения Ялтинской конференции. Эти слова Захарова назвала цинизмом и призвала посла ознакомиться с историей Второй мировой войны.

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