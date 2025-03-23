В Британии планируют отправлять ищущих убежище мигрантов на Балканы

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Великобритания изучает возможность депортации мигрантов, ищущих убежище, в балканские страны. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в правительстве.
«Согласно рассматриваемым планам, просители убежища, которым было отказано, могут быть отправлены в миграционные центры в странах Западных Балкан и других третьих странах», – пишет издание.В список потенциальных принимающих государств включены Албания, Сербия, Босния и Северная Македония. Лондон готов оплачивать размещение каждого переселенного мигранта, однако переговоры с балканскими странами ещё не начаты. Премьер-министр Кир Стармер также заявил о намерении сотрудничать с европейскими партнёрами, создающими центры для возвращения беженцев.
Инициатива направлена на снижение нагрузки на британскую миграционную систему. Отмечается, что британские власти еще не устраивали переговоров по этому вопросу с балканскими странами, однако их планируется провести.
Ранее сообщалось, что тело бывшего прокурора США Джессики Абер обнаружено в её доме в Александрии, штат Вирджиния. Джессика занимала пост прокурора Восточного округа Вирджинии с 2021 года, но покинула должность два месяца назад. Обстоятельства её отставки и возможная связь с гибелью не уточняются.
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Мария Моисеева