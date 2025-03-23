The Washington Post: полиция нашла экс-прокурора США Абер мертвой в ее доме

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Тело бывшего прокурора США Джессики Абер обнаружено в её доме в Александрии, штат Вирджиния. Данные полиция передает издание The Washington Post.
Правоохранительные службы прибыли на вызов утром в субботу, где и зафиксировала смерть 43-летней Абер.
В заявлении Минюста США Абер назвали «незаменимым лидером и наставником», выразив соболезнования родным и коллегам.
Ранее сообщалось, что вооружённые силы США нанесли три удара по аэропорту Ходейды, расположенному на западе Йемена. В результате ударов по городу командующий ВМС хуситов получил ранения.
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«Полиция Александрии сообщила, что офицеры ответили на вызов о службе в доме Абер после 9 утра. В субботу и обнаружили ее мертвой», – говорится в публикации.Джессика занимала пост прокурора Восточного округа Вирджинии с 2021 года, но покинула должность два месяца назад. Обстоятельства её отставки и возможная связь с гибелью не уточняются. Причины смерти экс-прокурора установит судмедэкспертиза.
В заявлении Минюста США Абер назвали «незаменимым лидером и наставником», выразив соболезнования родным и коллегам.
Ранее сообщалось, что вооружённые силы США нанесли три удара по аэропорту Ходейды, расположенному на западе Йемена. В результате ударов по городу командующий ВМС хуситов получил ранения.
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Мария Моисеева