Звукорежиссер киностудии «Ленфильм» Персов на 80-м году жизни

Фото: iStock/ Diy13
Трижды лауреат премии НИКА и заслуженный деятель искусств России Владимир Персов умер в 79 лет. Об этом сообщила пресс-служба киностудии «Ленфильм» в Телеграм-канале.
Коллеги Владимира Персова узнали о кончине звукорежиссера от его родных. Он ушел из жизни в ночь на субботу. Что стало причиной смерти Владимира, еще не известно.
Персов трудился на киностудии «Ленфильм» с 1969 года. Он считается одним из старейших ее кинорежиссеров. Изначально Владимир работал механиком по обслуживанию звукотехники. Первой самостоятельной работой в качестве звукооператора стала картина «Соперницы», которую сняли в 1985 году.
До последних дней Персов преподавал в СПбГИКиТ на кафедре звукорежиссуры и работал в кино.
Читайте также:
Умер актер из сериала «Сплетница» Марк Добис
Скончался чешский режиссер и критик Ярослав Востри
Скончался актер из мюзикла «Через вселенную» Джесси Кирни
Персов трудился на киностудии «Ленфильм» с 1969 года. Он считается одним из старейших ее кинорежиссеров. Изначально Владимир работал механиком по обслуживанию звукотехники. Первой самостоятельной работой в качестве звукооператора стала картина «Соперницы», которую сняли в 1985 году.
«Киностудия «Ленфильм» скорбит вместе с родными и близкими. О времени и месте прощания сообщим отдельно», — отметили коллеги звукорежиссера.
До последних дней Персов преподавал в СПбГИКиТ на кафедре звукорежиссуры и работал в кино.
Читайте также:
Умер актер из сериала «Сплетница» Марк Добис
Скончался чешский режиссер и критик Ярослав Востри
Скончался актер из мюзикла «Через вселенную» Джесси Кирни
Ольга Енгалычева