В Британии поделились опасениями НАТО из-за тайных операций России на дне моря

Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турецкой Республики (СНР) Озгюр Озель заявил, что рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время своего визита в Россию. Об этом он сказал в интервью журналисту Фатиху Алтайлы, сообщает РИА Новости.