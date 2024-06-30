В Британии поделились опасениями НАТО из-за тайных операций России на дне моря

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У НАТО имеются «серьезные подозрения» относительно того, что Россия могла вывести критически важную подводную инфраструктуру в Северном море, сообщила британская газета The Sunday Times.
Отмечается, что опасения официальных лиц Североатлантического альянса основаны на информации компаний, эксплуатирующих крупные нефтегазовые буровые установки, трубопроводы, электрические соединители и телекоммуникационные кабели. Издание отмечает, что по крайней мере пять российских траулеров начали «вести себя необычно». В частности, они снизили скорость при прохождении основных электрических и коммуникационных кабелей, а также нефтегазопроводов. По мнению автора статьи, это может быть связано с «разведывательной и диверсионной деятельностью Кремля в европейских водах.»
Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что после начала конфликта на Украине и высылки 600 российских дипломатических шпионов Вена стала новой базой для российских секретных операций.
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Александр Климов