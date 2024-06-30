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В Британии поделились опасениями НАТО из-за тайных операций России на дне моря

Times: Россия могла заминировать важную подводную инфраструктуру в Северном море
30 июня 2024, 05:02
Фото: РИА Новости/Дмитрий Лельчук

Фото: РИА Новости/Дмитрий Лельчук

У НАТО имеются «серьезные подозрения» относительно того, что Россия могла вывести критически важную подводную инфраструктуру в Северном море, сообщила британская газета The Sunday Times.


Отмечается, что опасения официальных лиц Североатлантического альянса основаны на информации компаний, эксплуатирующих крупные нефтегазовые буровые установки, трубопроводы, электрические соединители и телекоммуникационные кабели. Издание отмечает, что по крайней мере пять российских траулеров начали «вести себя необычно». В частности, они снизили скорость при прохождении основных электрических и коммуникационных кабелей, а также нефтегазопроводов. По мнению автора статьи, это может быть связано с «разведывательной и диверсионной деятельностью Кремля в европейских водах.»

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что после начала конфликта на Украине и высылки 600 российских дипломатических шпионов Вена стала новой базой для российских секретных операций.

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Раскрыт приближенный, от которого зависит решение Байдена о выходе из гонки
NBC: участие Байдена в выборах зависит от его жены
30 июня 2024, 04:52

Фото: сайт Белого дома США

Единственный человек, оказывающий решающее влияние на президента США Джо Байдена, – это его жена Джилл, сообщает NBC со ссылкой на источники.
Дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь с 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед встречей бывший и нынешний президенты не пожали друг другу руки.

Обозреватели западных изданий сочли дебаты «катастрофой для Байдена». Вице-президент Камала Харрис попыталась спасти положение и призвала американцев сосредоточиться на работе, проделанной для страны, а не на выступлениях политика.

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Стала известна реакция офиса Зеленского на дебаты в США
Дубинский: в офисе Зеленского начался переполох из-за дебатов Байдена и Трампа
30 июня 2024, 04:34

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский своем Telegram-канале раскрыл, как отреагировал офис президента Украины Владимира Зеленского на дебаты между президентом США Джо Байденом и бывшим лидером Дональдом Трампом.
Дубинский раскрыл реакцию офиса Зеленского на дебаты в США, подчеркнув, что в администрации страны начался «самый большой переполох». Сейчас Киев ищет ответ на вопрос: «Что делать дальше?»

Дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь с 6 на 28 дек по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед встречей бывший и нынешний президенты не пожали друг другу руки.

Напомним, что дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед встречей бывший и нынешний президенты отказались пожимать друг другу руки.

Обозреватели западных изданий сочли дебаты «катастрофой для Байдена». Вице-президент Камала Харрис попыталась спасти положение и призвала американцев сосредоточиться на работе, проделанной для страны, а не на выступлениях политика.

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#дональд трамп
#президент
#верховная рада
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В Коми простились с погибшими сошедшего с рельс поезда
30 июня 2024, 03:53

Фото: iStock/Boris Ipatov

Власти города Инта в Коми сообщили, что в субботу, 29 июня, состоялась церемония прощания с погибшими пассажирами поезда Воркута – Новороссийск, сошедшего с рельс в республике. Администрация заявила об этом в своем официальном Telegram-канале.
«Инта простилась с погибшими в аварии на железной дороге. Сегодня тела погибших были отправлены их близким в разные города. Прощание проходило на площади Ленина и на вокзале», – подчеркивается в публикации.

Напомним, в среду, 26 июня, девять из 14 вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов и перевернулись на железнодорожном участке в Республике Коми. По информации губернатора Коми Владимира Уйбы, в составе находились 195 пассажиров и 20 сотрудников поездной бригады. Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте аварии.

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#губернатор
#мчс
#спасатели
#вагон
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Лидер турецкой оппозиции сообщил о желании встретиться с Путиным
Лидер турецкой оппозиции Озель сообщил о планах встретиться с Путиным
30 июня 2024, 03:27

Фото: istock / naumoid

Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турецкой Республики (СНР) Озгюр Озель заявил, что рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время своего визита в Россию. Об этом он сказал в интервью журналисту Фатиху Алтайлы, сообщает РИА Новости.
Озель отметил, что примет участие в съезде лидеров социалистических партий Европа, который состоится на следующей неделе в Бухаресте. Он также подчеркнул, что у него запланирована встреча не только с европейскими лидерами.

«Мы встретимся с Путиным, также уже получили приглашение и поедем в Китай, а также в Бразилию, где встретимся с президентом (Лулой) да Силвой» , – поделился Озель.

Он не уточнил дату своего визита в Россию.

Ранее Озгюр Озель счел правильным отказ Турции присоединиться к санкциям против России.

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#оппозиция
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В Херсонской области заявили о сокращении комендантского часа
Сальдо: с 29 июня комендантский час в Херсонской области действует с 23:00
30 июня 2024, 02:49

Фото: Сайт Кремля

Власти Херсонской области сократили комендантский час в регионе,сообщил в Telegram губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, это решение было принято по просьбе сельхозпроизводителей региона, поскольку в сельском хозяйстве сбор урожая идет полным ходом. Он пояснил, что с 29 июня на территории Херсонской области комендантский час установлен с 23:00 до 05:00.

«Механизаторы работают допоздна, каждый час и каждая минута – это тонны зерна», – отметил Сальдо.

Ранее специалисты аграрного сектора администрации Каховского района обвинили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в умышленном поджоге посевов. По их словам, сельхозпроизводители перестали активно засевать поля там, где они подвергаются обстрелам.

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#херсонская область
#владимир сальдо
#губернатор
#урожай
#сельское хозяйство
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Два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в Белгородской области
Гладков: два дрона-камикадзе нанесли удар по многоквартирному дому в Грайвороне
30 июня 2024, 02:35

Фото: istockphoto/Standart

В городе Грайворон Белгородской области два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный жилой дом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в двух квартирах были выбиты окна. Кроме того, одна машина была поражена осколками.

В ночь с на 29 июня Гладков сообщил, что украинские войска атаковали три населенных пункта в Белгородской области. В частности, в поселке Совхозный Грайворонского городского округа FPV-дрон атаковал нежилой частный дом. В результате нападения были повреждены крыша и навес дома, а также крыша гаража и забор.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#белгородская область
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#всу
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В Британии заявили о дефиците самолетов для ответа России
The Sun: в Британии осталось четыре истребителя, готовых к развертыванию
30 июня 2024, 02:29

Фото: istockphoto/peterschreiber.media

В Британии лишь четыре истребителя, готовы к развертыванию, если России нанесет ядерный удар, заявил маршал авиации Грег Бегвелл в интервью The Sun.
Бывший командующий ВВС считает, что армия не сможет защитить себя от «значительной атаки» России, если в ближайшем будущем будет нанесен предполагаемый удар. Только четыре Eurofighter Typhoon готовы взлететь в воздух в ближайшее время. Согласно изданию, два истребителя базируются в Лоссимауте в Шотландии и два – в Конингсби в Линкольншире.

«Два десятилетия относительного мира в эпоху после окончания холодной войны привели к тому, что Великобритания , как и большая часть европейских стран НАТО, не вкладывала средства в армию», – указал эксперт.

Он считает, что теперь в стране недостаточно самолетов для ответа России.

Ранее в отчете британского комитета по обороне говорилось, что ВВС Соединенного Королевства испытывают нехватку истребителей. У них также недостаточно резервов на случай войны с Россией.

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#самолёты
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Польша и Прибалтика пожелали создать на границе с РФ «восточный щит»
Польша и Прибалтика желают создать на границе с Россией непреодолимый барьер
30 июня 2024, 01:59

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Польша и государства Прибалтики желают защититься от России, создав непреодолимое препятствие на границе с РФ и Белоруссией по единой схеме, сообщает чешское издание Lidovky.
По словам журналистов, заплатить за этот новый «железный занавес» Польша и Прибалтика предлагают Европейскому Союзу. Они позиционируют проект как общеевропейский проект и планируют привлечь ЕС к финансированию в размере 2,4 миллиардов евро.

«Прежде нескоординированные попытки укрепить восточные границы Европейского союза сменяются единой инициативой Эстонии, Литвы, Латвии и Польши. На своих границах с Россией и Белоруссией они собираются возвести непреодолимый барьер по единому образцу», – сообщается в материале.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, судя по действиям Варшавы, в отношениях России и Польши не ожидается «ничего хорошего».

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#дмитрий песков
#президент
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#граница
#белоруссия
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Байден спутал Италию и Францию
Байден перепутал Италию и Францию в ходе мероприятия по сбору средств на выборы
30 июня 2024, 01:48

Фото: сайт Белого дома

Президент США Джо Байден перепутал Италию и Францию в ходе мероприятия по сбору средств для своей кампании по переизбранию, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
В своем выступлении Байден пожаловался на то, что бывший президент Дональд Трамп отказался посетить кладбище павших солдат, участвовавших в мировых войнах.

«Он не пошел бы на кладбище в Италии», – сказал Байден, подразумевая французское кладбище.

Затем Байден повторил оговорку, заявил, что его сын тоже погиб, «но не в Италии, в Ираке». Однако сын Байдена Бо умер от онкологии после возвращения в Соединенные Штаты из военной поездки.

Дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь с 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед встречей бывший и нынешний президенты не пожали друг другу руки.

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