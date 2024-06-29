Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что Вашингтон может предпринять шаги, которые приведут к прекращению конфликта на Украине после того, как президент США Джо Байден слабо выступил на дебатах с бывшим президентом Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в социальной сети X.