В США заявили о превращении Вены в центр российских шпионов

Фото: iStock/ Teka77
Вена стала новой базой для российских секретных операций после того, как европейские страны изгнали 600 российских дипломатических шпионов после начала конфликта на Украине, сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ).
По данным издания, в течение последних двух лет количество российских офицеров в Австрии увеличилось с 300 более чем до 500. В то же время, по информации австрийской спецслужбы, до половины из них могут работать шпионами. WSJ также утверждает, что Россия наняла представителей организованной преступности, хакеров и частных детективов для атак и мониторинга критически важных инфраструктурных объектов, а также операции по оказанию влияния и других. Отмечается, что этому способствует австрийское законодательство: согласно закону, шпионаж запрещен только в том случае, если он направлен против самой Австрии.
Ранее CBS News в США заподозрил российские спецслужбы в причастности к случаям «гаванского синдрома» между дипломатами и американскими источниками.
Читайте также:
Австрия призвала своих граждан покинуть Иран
Австрия выслала двух российских дипломатов
Российский шпион пытался завербовать британского политика
Александр Климов