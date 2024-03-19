В Британии заявили о разрушении укрепрайонов ВСУ российскими планирующими авиабомбами

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Российские планирующие авиабомбы эффективно разрушили укрепления ВСУ, нанеся большой урон силам противника, заявил британский аналитик Александр Меркурис в блоге на YouTube.
«Планирующие бомбы, которые сбрасывает на ВСУ российская авиация, представляют угрозу, как бы сильно ни пытались окапываться украинские военные», — отметил эксперт.
Меркурис подчеркнул, что новые укрепления Киева в Донбассе и Харьковской области уже не могут выдержать попадания 1,5-тонного снаряда. Эксперт добавил, что боеприпасы сыграли важную роль в освобождении Авдевки.
До этого CNN заявило, что российские бомбы ФАБ-1500 разрушают объекты ВСУ и приводят к большим потерям.
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Александр Климов