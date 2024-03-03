Bild: Российская армия уничтожает позиции ВСУ авиабомбами ФАБ-500

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Российские военные уничтожают позиции ВСУ при помощи авиабомб ФАБ-500, об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild.
«Кратер может быть несколько метров глубиной. После удара такой бомбы по позиции ВСУ, от позиции ничего не остается. Это большое преимущество (Вооружённых сил РФ)», — сообщил автор статьи.Обозреватель подчеркнул, что залогом успешности российской армии является неоспоримое доминирование в воздухе, которое работает в тесное связке с наземной военной техникой.
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Евгения Парфентьева