CNN: Российские бомбы ФАБ-1500 крушат объекты ВСУ и приводят к большим потерям

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Применение российским военными новых полуторатонных управляемых авиабомб (ФАБ-1500) наносит большой ущерб объектам ВСУ. Кроме того, боеприпасы такой разрушительной силы наносят большой урон живой силе армии Украины.
Также эти бомбы способны наносить ощутимый ущерб объектам критической инфраструктуры, включая электростанции, заводы и транспортные узлы. Кроме того, они серьёзно подрывают «моральный дух» противника. Телеканал приводит мнение исследователя Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Джастина Бронка, который полагает, что применение ФАБ-1500 позволило России более эффективно использовать авиацию в тактических целях.
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Bild: Российская армия уничтожает позиции ВСУ авиабомбами ФАБ-500
Александр Бойцов