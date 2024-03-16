В Британии заявили об уязвимости самолета главы Минобороны страны

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Самолет министра обороны Британии Гранта Шэппса не оснащен средствами противодействия глушилкам, передает ITV.
По информации издания The Times, самолет главы Минобороны Британии якобы был лишен спутниковой связи российскими средствами радиоэлектронной борьбы во время перелета из Польши. Примечательно, что система противодействия средствам РЭБ отсутствовала на борту из-за сокращения военных расходов.
Позднее со стороны Британии последовало заявление о том, что новые самолеты будут оснащены защитными системами, но эти планы были отложены на несколько лет — до 2026 года.
Напомним, ранее экс-глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав подверг критике уровень британских расходов на оборону.
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Позднее со стороны Британии последовало заявление о том, что новые самолеты будут оснащены защитными системами, но эти планы были отложены на несколько лет — до 2026 года.
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Екатерина Коршунова