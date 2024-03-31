В британской армии пропали пулеметы и ракетные установки

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Вооруженные силы Великобритании с 2018 года лишились не менее тридцати единиц оружия и техники. Об этом сообщает The Telegraph.
Отмечается, что оружие и техника могли быть украдены с военных баз Британии. По информации источника, в число пропавшего оружия входят несколько пулеметов, штурмовые винтовки SA-80, ракетные установки и обширное количество патронов.
Примечательно, что в период с 2018 по 2023 год исчезли около двух тысяч ноутбуков, принадлежащих военному ведомству Великобритании. Член британского парламента Сара Олни призвала к срочному проведению расследования на предмет того, содержалась ли на утерянной технике конфиденциальные данные.
Ранее сообщалось, что самолет министра обороны Британии Гранта Шэппса не оснащен средствами противодействия глушилкам. Примечательно, что система противодействия средствам РЭБ отсутствовала на борту из-за сокращения военных расходов.
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Примечательно, что в период с 2018 по 2023 год исчезли около двух тысяч ноутбуков, принадлежащих военному ведомству Великобритании. Член британского парламента Сара Олни призвала к срочному проведению расследования на предмет того, содержалась ли на утерянной технике конфиденциальные данные.
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Екатерина Коршунова