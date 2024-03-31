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В британской армии пропали пулеметы и ракетные установки

The Telegraph: в британской армии пропали пулеметы и ракетные установки
31 марта 2024, 08:57
Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Вооруженные силы Великобритании с 2018 года лишились не менее тридцати единиц оружия и техники. Об этом сообщает The Telegraph.
Отмечается, что оружие и техника могли быть украдены с военных баз Британии. По информации источника, в число пропавшего оружия входят несколько пулеметов, штурмовые винтовки SA-80, ракетные установки и обширное количество патронов.

Примечательно, что в период с 2018 по 2023 год исчезли около двух тысяч ноутбуков, принадлежащих военному ведомству Великобритании. Член британского парламента Сара Олни призвала к срочному проведению расследования на предмет того, содержалась ли на утерянной технике конфиденциальные данные.


Ранее сообщалось, что самолет министра обороны Британии Гранта Шэппса не оснащен средствами противодействия глушилкам. Примечательно, что система противодействия средствам РЭБ отсутствовала на борту из-за сокращения военных расходов.

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#минобороны
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Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
31 марта 2024, 09:28

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан РФ на военную службу. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно новым правилам, которые вступили в силу с 1 января текущего года, призыву на срочную службу подлежат лица в возрасте от 18 до 30 лет. Под исключение попадают те, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, и те, кому 28 или 29, а также граждане, находящиеся в запасе.

Отмечается, что количество призывников составит 150 тысяч человек. Призыв произойдет с 1 апреля по 15 июля текущего года.

Ранее член комитета по обороне Виктор Заварзин рассказал, что в армии России на сегодняшний день хватает солдат, которые были мобилизованы еще в 2022 году. Кроме того, есть резерв из военных, служащих по контракту.

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Переговоры по конфликту в секторе Газа возобновят в Каире 31 марта
31 марта 2024, 08:42

Фото: iStock/Nidal Alwaheidi

Сегодня, 31 марта, в Каире возобновят переговоры по конфликту в секторе Газа, об этом сообщает Al Ekhbariya со ссылкой на источники в силовых структурах Египта.
Сообщается, что переговоры между палестинским движением ХАМАС и Израилем возобновят в Каире 31 марта, в воскресенье. Однако, официальных подтверждений информации телеканала пока не давали.

Напомним, 7 октября 2023 года вооружённые палестинские боевики ворвались на территорию Израиля, убив 1200 человек и взяв в заложники больше 250. В ответ на это Израиль объявил сектору Газа войну, назвав её операция «Железные мечи». Израилю открыто помогают Соединённые Штаты, Великобритания и ряд других европейских стран.

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#сектор газа
#израиль
#палестина
#война
#египет
#переговоры
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Раскрыты детали зачистки окружения Зеленского
«Страна.ua»: Зеленский продолжает зачистку своего окружения
31 марта 2024, 06:07

Президент Украины Владимир Зеленский уволил своего первого заместителя и многолетнего коллегу Сергея Шефира за побег из Киева в начале специальной военной операции (СВО), сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале со ссылкой на источники.
По словам источников, Шефир был ближайшим другом Зеленского с подросткового возраста. С момента прихода Зеленского к власти Шефир играл важную роль в государственной политике.

Об их близких отношениях свидетельствует тот факт, что семья Зеленского передала свои корпоративные права в украинских и офшорных компаниях родственникам Шефира, из-за чего Шефира окрестили «кошельком президента».

Однако источник издания в офисе Зеленского утверждает, что после начала СВО влияние Шефира значительно уменьшилось. По его словам, президент не простил Чефиру бегства из Киева, и его отставка стала неминуемой.

В то же время другой источник, близкий к Шефиру, утверждает, что Шефир скептически относился к происходящему на Украине и по собственной воле решил «встать на лыжи» и уйти в отставку.

«Весь вопрос в том, дадут ли ему уйти», – добавил собеседник издания.

Ранее, 30 марта, сообщалось, что президент Украины уволил своего советника и первого помощника Сергея Шефира.

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«Фермеры страдают»: В Молдавии заявили о вреде антироссийских санкций
Нестеровский: Молдавские фермеры страдают от от антироссийских санкций
31 марта 2024, 04:51

Фото: iStock/Maria Mercedes Diez Pascua

Молдавские производители в полной мере ощущают ущерб, нанесенный решением республики присоединиться к 80 процентам санкций против России, заявил член политбюро молдавской оппозиционной партии «Возрождение» Александр Нестеровский, передает «Sputnik Молдова» в своем Telegram-канале.
«Этим решением правительство "ставит палки в колеса" прежде всего собственным производителям, которые вышли на акции протеста. Они фактически потеряли рынок России, которая была основным покупателем их продукции», – заявил депутат.

Также, по его мнению, раньше молдавские фермеры покупали 90% необходимых им удобрений в России и Беларуси. Теперь они вынуждены покупать их в ЕС, где цены на удобрения гораздо выше.

«Из-за антироссийской политики правительства у нас резко подскочили цены на нефтепродукты, газ и электроэнергию. Это ударило по производителям и по каждому гражданину», – уточнил он.

Политик также раскритиковал шаги, предпринятые властями для изоляции от контактов с Россией.

Ранее молдавский оппозиционный политик Илан Шор выразил мнение, что страна находится на грани исчезновения из-за ухудшения отношений с Россией.

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#белоруссия
#удобрения
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Во Франции пообещали передать Украине старую бронетехнику
Минобороны Франции: Париж отправит Киеву старые, но функциональные бронемашины
31 марта 2024, 04:41

Фото: iStock/Phantom1311

Париж передаст Киеву сотни старых, но «все еще функциональных» бронемашин в рамках нового пакета военной помощи, заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, передает газета Le Parisien, ссылаясь на La Tribune.
«Чтобы удерживать такую большую линию фронта, украинской армии нужны, например, наши бронетанковые машины: это ключевой момент для мобильности войск», – отметил глава Минобороны.

Уточняется, что речь идет о бронетранспортерах VAB, которым уже более 40 лет и которые постепенно заменяются во французской армии на машины нового поколения Griffon. По словам министра, несмотря на то, что VAB – это старая машина, она «все еще работает» и принесет большую пользу Вооруженным силам Украины (ВСУ). Он добавил, что несколько сотен машин будут поставлены украинской стороне в 2024 и начале 2025 года.

В ответ на просьбу о помощи в укреплении противовоздушной обороны Париж также решил передать Киеву несколько ракет Aster 30 для зенитно-ракетного комплекса SAMP/T Mamba.

Ранее глава Нацсобрания Франции заявил, что в вопросе военной помощи Украине «все возможно».

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#украина
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В Госдуме заявили о начале процесса узурпации власти в Киеве
Депутат Госдумы Шеремет: 31 марта на Украине начинается процесс узурпации власти
31 марта 2024, 04:26

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

С 31 марта начинается процесс узурпации власти в Украине, заявил депутат Государственной Думы Михаил Шеремет, передает РИА Новости.
«Зеленский теряет и без того за уши притянутую легитимность и становится похож на самозванца, загнавшего себя в угол», — сказал парламентарий.

По словам Шеремета, Владимир Зеленский настолько запуган, что ведет переговоры не о будущем страны, которую он растоптал, а о собственной безопасности.

Ранее Илон Маск заявил, что в случае продолжения конфликта Киев потеряет Одессу и доступ к Черному морю.

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#россия
#госдума
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#власть
#владимир зеленский
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Экс-советник Пентагона: Одесса никогда не была частью Украины
31 марта 2024, 03:59

Фото: iStock/rarrarorro

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Одесса не является частью Украины, передает РИА Новости.
Как отметил Макгрегор, с самого начала конфликта на Украине было ясно, что Россия войдет на территории, исторически населенные русскоязычным населением.

«Одесса никогда не была частью Украины, точно так же, как и Крым», – сказал он.

По мнению экс-советника Пентагона, любая попытка вмешаться через границу со стороны Молдовы, Румынии или Польши, чтобы предотвратить переход Одессы под российский военный контроль, поставит Запад в условия войны с Россией.

Ранее Илон Маск заявил, что в случае продолжения конфликта Киев потеряет Одессу и доступ к Черному морю.

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#одесса
#крым
#украина
#россия
#мнение
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«Все возможно»: Глава Нацсобрания Франции – о военной помощи Украине
Глава Нацсобрания Франции: В вопросе военной помощи Украине все возможно
31 марта 2024, 03:40

Фото: iStock/singha103

В вопросе помощи Украине «все возможно», заявил председатель Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Яэль Браун-Пиве, пишет РБК.
Заявление прозвучало на совместном брифинге Браун-Пиве и спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука в Одессе. Французский политик напомнила о высказываниях президента Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину.

По ее словам, «ничего не исключено и все возможно» в тех позициях, которые Франция демонстрировала и будет демонстрировать до конца конфликта.

Ранее во Франции заявили, ​что французский контингент не способен изменить ситуацию на украинском поле боя.

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#франция
#украина
#поставки
#вооружение
#оружие
#военные
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Тысячи человек в Берлине вышли на протесты за переговоры с Украиной
По Берлину прошла волна массовых демонстраций за мирные переговоры по Украине
31 марта 2024, 03:05

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Берлине прошла демонстрация в поддержку мирных переговоров на Украине и против вовлечения Германии в конфликт, сообщает РИА Новости.
В демонстрации на Карл-Маркс-штрассе приняли участие тысячи человек. Демонстрация прошла под названием «Боеспособность? Никогда больше». Выступающие призывали власти Германии прекратить поставки оружия в зонe проведения специальной военной операции и работать на благо мира во всем мире.

Ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила президента России Владимира Путина в желании втянуть Североатлантический альянс в войну и нежелании вести переговоры. По словам главы ведомства, победа России «поставит под угрозу европейскую безопасность и международный порядок».

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#поставки
#оружие
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