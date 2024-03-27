Telegraph: Великобритания продержится два месяца в случае конфликта с Россией

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Армия Великобритании продержится всего лишь два месяца в боях с российскими военными в случае возможного конфликта. Об этом сообщает The Telegraph.
По словам экс-заместителя госсекретаря Великобритании Марка Франсуа, страна «не продержится более пары месяцев в полномасштабной войне с РФ» по причине нехватки боеприпасов и резервов оборудования. Эту информацию подтвердил заместитель начальника штаба Роберт Магоуэн.
В материале издания сообщается, что британская армия буквально опустошена с 2010 года. С каждым годом, по мнению экспертов, в стране сокращаются расходы на оборону и уменьшается численность военнослужащих.
Ранее сообщалось, что самолет министра обороны Британии Гранта Шэппса не оснащен средствами противодействия глушилкам. Примечательно, что система противодействия средствам РЭБ отсутствовала на борту из-за сокращения военных расходов.
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В материале издания сообщается, что британская армия буквально опустошена с 2010 года. С каждым годом, по мнению экспертов, в стране сокращаются расходы на оборону и уменьшается численность военнослужащих.
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Екатерина Коршунова