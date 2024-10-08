В Букингемском дворце ждут смерти Карла III и готовят на воцарение принца Уильяма

Фото: Букингемский дворец
Придворные готовятся к скорой смерти британского короля Карла III и к смене власти. Болезнь монарха прогрессирует. Об этом сообщает 8 октября издания The Daily Beast.
В феврале у правящего короля Великобритании и Северной Ирландии обнаружили рак, а в октябре Карл III приостановил лечение. Сейчас шансов на выздоровление мало, пишут СМИ со ссылкой на источники при дворе.
Члены королевской семьи готовятся к похоронам монарха. На воцарение готовят старшего сына Карл III, наследного принца Уэльского Уильяма, который после смерти отца станет Вильгельмом V. По данным британской прессы, Уильям начал готовиться к переезду в Букингемский дворец сразу после объявления о болезни правящего короля.
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Лия Мурадьян