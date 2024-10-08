Спокойная жизнь принца Гарри скоро закончится: король Карл III умирает

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Состояние здоровья британского короля Карла III вызывает серьезные опасения, что может изменить жизнь принца Гарри. Как сообщает Daily Beast, болезнь короля неожиданно спутала планы Гарри, который не ожидал, что Карл III заболеет так серьезно.
Согласно информации, полученной от источника, близкого к королевской семье, Гарри полагал, что у Карла будет достаточно времени для правления, что дало ему возможность продолжать давать разоблачительные интервью и писать мемуары с критикой в адрес своего брата Уильяма, королевы Камиллы и герцогини Кейт Миддлтон. Принц надеялся, что со временем Карл простит его.
Однако с января стало ясно, что это не так: король серьезно болен, и придворные уже начали подготовку к возможной смене власти. Ожидается, что после смерти Карла престол займет принц Уильям, что поставит под угрозу любые шансы Гарри на примирение с семьей.
Согласно Daily Beast, Уильям активно готовится к своей новой роли, включая расширение международной деятельности, что стало возможным после назначения нового частного секретаря.
В то время как Карл III проводит время в королевской резиденции Балморал, ухаживая за садом и занимаясь живописью, его семья готовится к возможным изменениям, которые могут кардинально повлиять на жизнь Гарри.
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Однако с января стало ясно, что это не так: король серьезно болен, и придворные уже начали подготовку к возможной смене власти. Ожидается, что после смерти Карла престол займет принц Уильям, что поставит под угрозу любые шансы Гарри на примирение с семьей.
Согласно Daily Beast, Уильям активно готовится к своей новой роли, включая расширение международной деятельности, что стало возможным после назначения нового частного секретаря.
В то время как Карл III проводит время в королевской резиденции Балморал, ухаживая за садом и занимаясь живописью, его семья готовится к возможным изменениям, которые могут кардинально повлиять на жизнь Гарри.
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Елена Перлова