В Екатеринбурге остановлено движение трамваев из-за мертвой женщины

Между парламентами Москвы и Московской области сложилось плодотворное и конструктивное взаимодействие. Об этом заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на конференции, посвящённой 30-летию Конституции России и 30-летию Мособлдумы, передаёт корреспондент «Радио 1».

«За эти 30 лет между Московской городской думой и Московской областной думой налажено взаимодействие по различным направлениями. Это началось ещё в 1996 году с создания совместной комиссии по координации законотворческой деятельности. В рамках этой комиссии было подготовлено более 30 различных законопроектов, которые рассматривались Государственной думой и Советом Федерации», – отметил столичный парламентарий.

«Так, в 2022 году нами совместно был внесён один из федеральных законов который был направлен на борьбу с незаконными свалками строительных материалов. Он был принят обеими палатами парламента и сегодня действует. Также мы вместе работаем в рамках помощи участникам специальной военной операции и членам их семей», – сказал Шапошников.

По его словам, законодатели двух регионов постоянно работают над различными темами.Он выразил уверенность в том, что 30 лет – только начало взаимодействия и совместной работы двух парламентов, поздравил коллег с 30-летием и пожелал конструктивной работы на благо жителей Подмосковья.13 декабря Мособлдума отмечает 30-летие. В конференции в Красногорске, посвящённой этому событию и 30-летию Конституции России, участвуют полпред президента в Центральном федеральном округе, губернатор Московской области, председатель регионального парламента, главы ведомств и муниципальных администраций, представители духовенства.Читайте также: