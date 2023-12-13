В Екатеринбурге остановлено движение трамваев из-за мертвой женщины

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В Екатеринбурге в трамвае во время поездки скончалась одна из пассажирок. Об этом пишет E1.RU со ссылкой на скорую помощь.
ЧП произошло на остановке «ДК ВОС». Женщине резко стало плохо во время поездки. Вагоновожатый оперативно вызвал скорую помощь, однако прибывшие на место медики не смогли спасти пассажирку. К моменту их приезда она уже была мертва.
В южном депо города предупредили, что на данном участке движение трамваев временно остановлено.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае следователи проводят проверку после гибели рабочего птицефабрики, которого засыпало зерном. Машиниста механического тока затянуло и засыпало зерном в завальной яме в помещении птицефабрики. 49-летний мужчина скончался на месте.
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«Пассажирка лежала на задних сиденьях, нога была перевязана» — рассказал очевидец трагедии.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае следователи проводят проверку после гибели рабочего птицефабрики, которого засыпало зерном. Машиниста механического тока затянуло и засыпало зерном в завальной яме в помещении птицефабрики. 49-летний мужчина скончался на месте.
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Элина Позднякова