Вандалы обезглавили лошадь на памятнике «Парад Победы» на Красной площади

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Барельеф «Парад Победы», находящийся на Красной площади в Москве осквернен вандалами. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Правоохранители заметили, что у коня на памятнике нет головы 12 декабря. В настоящее время выясняется, кто мог быть причастен к осквернению мемориала. В настоящее время следственные органы уже инициировали проверку по данному факту и возбудили уголовное дело.
Напомним, на памятнике изображен конь, на котором маршал Рокоссовский принял участие в параде победы в 1945 году.
Ранее злоумышленник намеревался потушить вечный огонь на «Поклонной горе». 49-летний мужчина вылил жидкость из бутылки на пламя, затем разбросал венки. Вандал задержан правоохранителями, возбуждено уголовное дело.
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Напомним, на памятнике изображен конь, на котором маршал Рокоссовский принял участие в параде победы в 1945 году.
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Анастасия Крестьянова