В Ярославле задержали мужчину, включившего на вокзале речь Гитлера

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Кировский районный суд Ярославля назначил 10 суток административного ареста мужчине, который включил речь Адольфа Гитлера на железнодорожной станции. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел 21 октября в 15.15 по московскому времени. Мужчина воспользовался переговорным устройством громкоговорящей связи на столбе и включил речь Адольфа Гитлера о нападении на Польшу.
Суд счел данный поступок за административное правонарушение, а именно публичная демонстрация нацистской символики и атрибутики. Обвиняемый признал, что совершил проступок, но заявил, что в этой ситуации в его действиях публичной демонстрации нацизма не было.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала полицейского за вымогательство почти миллиона рублей за секс, в котором даже не участвовал. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак