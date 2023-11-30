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Еврокомиссия (ЕК) признала, что по итогам 2023 года экономика Российской Федерации вырастет вопреки санкциям, введённым против неё западными странами. Об этом пишет Fatto Quotidiano.
«В итоге, несмотря на обещания предыдущего премьер-министра Италии Марио Драги, призывавшего наложить эмбарго на поставки российского газа, чтобы принудить Москву к прекращению конфликта, Рим не получит ни мира на Украине, ни включенных кондиционеров», — заключили авторы.
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