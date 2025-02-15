В Финляндии выступили с неожиданным призывом по России

Фото: iStock/naumoid
Четыре финских депутата Европарламента выступили за налаживание отношений между ЕС и Россией. Об этом сообщает Yle со ссылкой на данные проведенного опроса.
Отмечается, что в Европарламенте некоторые финские депутаты хотели бы, что Европейский союз начал диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Среди этих парламентариев — Мерья Кюллёнен и Юсси Сарамо, которые представляют партию «Союз левых сил», а также депутат от «Коалиционной партии» Сирпа Пиетякяйнен и депутат от «Социал-демократической партии» Ээро Хейнялуома.
Напомним, в ноябре 2024 года президент Финляндии Александр Стубб допустил, что отношения между Москвой и Хельсинки могут быть налажены в будущем.
Читайте также:
Финляндия выступает против быстрого заключения соглашения по Украине
В Финляндии сделали заявление по поводу открытия границы с РФ
В Хельсинки прошла акция в поддержку открытия границы с РФ
Напомним, в ноябре 2024 года президент Финляндии Александр Стубб допустил, что отношения между Москвой и Хельсинки могут быть налажены в будущем.
Читайте также:
Финляндия выступает против быстрого заключения соглашения по Украине
В Финляндии сделали заявление по поводу открытия границы с РФ
В Хельсинки прошла акция в поддержку открытия границы с РФ
Екатерина Коршунова