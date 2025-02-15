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В Финляндии выступили с неожиданным призывом по России

Yle: четыре евродепутата Финляндии призвали ЕС наладить диалог с Россией
Фото: iStock/naumoid

Фото: iStock/naumoid

Четыре финских депутата Европарламента выступили за налаживание отношений между ЕС и Россией. Об этом сообщает Yle со ссылкой на данные проведенного опроса.
Отмечается, что в Европарламенте некоторые финские депутаты хотели бы, что Европейский союз начал диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Среди этих парламентариев — Мерья Кюллёнен и Юсси Сарамо, которые представляют партию «Союз левых сил», а также депутат от «Коалиционной партии» Сирпа Пиетякяйнен и депутат от «Социал-демократической партии» Ээро Хейнялуома.

Напомним, в ноябре 2024 года президент Финляндии Александр Стубб допустил, что отношения между Москвой и Хельсинки могут быть налажены в будущем.

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#рф
Сальдо посоветовал Зеленскому обменивать территории на Луне
Сальдо после интервью Зеленского посоветовал ему обменивать территории на Луне
15 февраля 2025, 18:29

Владимир Сальдо (Фото: kremlin.ru)

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предложил Владимиру Зеленскому заняться обменом территорий на Луне. Об этом информирует РИА Новости.
По мнению главы региона, в своих фантазиях Зеленский может обменивать территории на хоть Луне.

«Мы не собираемся обменивать одни российские территории на другие. Они и так наши», — отметил Сальдо.

Он добавил, что на сегодняшний день ни о каких переговорах российских властей с Зеленским речи не идет.

Напомним, ранее Владимир Зеленский допустил возможность обмена оккупированных территорий Курской области на земли, контроль над которыми Киев утратил в процессе боевых действий.

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Сенатор Косачев оценил итоги конференции в Мюнхене
Сенатор Косачев: коллективного Запада больше не существует
15 февраля 2025, 10:44

Константин Косачев (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Коллективный Запад прекратил свое существование. Так вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале прокомментировал мероприятия Мюнхенской конференции по безопасности.
По мнению сенатора, Мюнхенская конференция однозначно провалилась. Косачев напомнил, что изначально цель даннйо конференции заключалась в укреплении единства Запада после Карибского кризиса. Но в дальнейшем она стала главной площадкой, где Вашингтон обучал своих союзников из Европы «навыкам трансатлантической солидарности», подчеркнул он.

После распада Советского Союза коллективный Запад, как отмечает Косачев, «превратился в монстра», представляя настоящую угрозу миру и создавая все новые проблемы для мирового сообщества.

Ранее сообщалось, что Зеленский отказался подписывать мирный договор в Мюнхене из-за «исторических параллелей». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Орбан обвинил Запад в мести Путину
Орбан: западные капиталисты мстят Путину за срыв их планов по интеграции РФ
15 февраля 2025, 07:15

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Западные капиталисты мстят президенту РФ Владимиру Путину за разрушение их планов на Россию в 90-е годы. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По словам политика, после распада СССР Запад хотел включить экономику России в мировую по правилам «Вашингтонского консенсуса», что помогло бы Америке получить полный доступ к обширным природным богатствам РФ и заработать на этом еще большие капиталы. Но после прихода к власти Владимира Путина многие иностранные проекты в РФ были прекращены, а планы капиталистов нарушены, пояснил Орбан.

Премьер-министр Венгрии выразил мнение, что гнев и желание отомстить у западных инвесторов возникло из-за стремления Москвы соблюсти свои интересы в вопросе интеграции в мировую экономику.

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Россиянам сообщили обновленный рейтинг Путина среди населения
ВЦИОМ: уровень доверия Путину среди россиян достиг почти 80%
15 февраля 2025, 01:06

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Уровень доверия россиян Владимиру Путину за неделю с 3 по 9 февраля вырос на 0,1 процентного пункта, достигнув 78,3%. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, проведённого среди 1,6 тыс. совершеннолетних граждан.
При этом одобрение деятельности президента снизилось на 0,5 п.п. до 75,5%, передает ТАСС.

Правительство РФ одобряют 48,6% респондентов (снижение на 2 п.п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина — 50,8% (минус 1,2 п.п.). Доверие Мишустину выразили 59,9% опрошенных (снижение на 0,9 п.п.).

Среди лидеров партий наибольший рост доверия зафиксирован у Леонида Слуцкого (ЛДПР) — 22,9% ( 2,6 п.п.), тогда как рейтинг Сергея Миронова («Справедливая Россия — За правду») упал до 27,6% (-1,2 п.п.).

Поддержка «Единой России» снизилась до 35,3% (-0,7 п.п.), а вот ЛДПР и КПРФ показали рост: 10,6% ( 0,9 п.п.) и 10,2% ( 0,5 п.п.) соответственно. Опрос проводился по случайной выборке мобильных номеров, всего опрошено 11 200 человек. Погрешность данных не превышает 1%.

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В Совете Федерации прокомментировали освобождение Винника
Сенатор Джабаров об обмене Фогеля на Винника: это нормальные отношения
14 февраля 2025, 20:43

Фото: РИА Новости

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал состоявшийся между Россией и США обмен американца Марка Фогеля и россиянина Александра Винника. По его словам, случившееся — это нормальные дипломатические отношения.
«Мы выпустили американца — они освободили Винника, который отбывал очень большой срок. Это нормальные отношения, когда идет обмен гражданами, которые отбывают сроки наказания. Это нормальные отношения, и они должны быть всегда в практике отношений дипломатических между странами», — пояснил сенатор в беседе с RT.
В то же время мать Александра Винника Вера рассказала, как чувствует себя ее сын после возвращения на родину. В разговоре с «Газетой.Ru» женщина поделилась, что Винник пока что еще не смог до конца осознать свое освобождение. По ее словам, бывший пленник после возвращения ел лишь геркулесовую кашу из-за болей в желудке.
«Слава нашему президенту и всем, кто участвовал в этой непростой операции! Мы находимся в таком восторге, эмоции зашкаливают. Александр еще не может осознать, что он свободен и дома. Александр сейчас спит. Пока только геркулесовая каша, потому что болит желудок», — отметила Вера Винник.
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