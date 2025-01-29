В Финляндии сделали заявление по поводу открытия границы с РФ

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Открытие российско-финской границы, которую Хельсинки закрыл в одностороннем порядке, полностью зависит от действий РФ. Такое заявление сделал президент Финляндии Александр Стубб, его слова передало агентство РИА Новости.
«Пока не видим с российской стороны никаких признаков того, что, если мы откроем границы, подобная инструментализация просителей убежища не повторится», — обратил внимание Александр Стубб.
Президент Финляндии подчеркнул, что пока не появится такая уверенность, открыть российско-финскую границу будет тяжело. Стубб добавил, что «мяч в руках россиян».
Напомним, что Финляндия стала закрывать пограничные пропускные пункты на восточной границе с ноября 2023 года. Причиной этого был назван неконтролируемый поток беженцев в страну. В апреле 2024 года пограничные переходы собирались открыть, но этого так и не произошло.
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Ольга Енгалычева