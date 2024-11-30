В Хельсинки прошла акция в поддержку открытия границы с РФ

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Акция в поддержку открытия границы с Российской Федерацией прошла в столице Финляндии в субботу. Об этом сообщил общественный вещатель Yle.
«Финские правозащитники призывают правительство открыть границу. Организация "Свободное движение", ассоциация поддержки лиц, ищущих убежище, финское отделение Amnesty International и We see you Finland провели демонстрацию с таким требованием в центре Хельсинки сегодня, 30 ноября», — говорилось в материале.
Организации считают, что закрытие границы с Российской Федерацией и принятый ранее закон о выдворении ставят ищущих убежище людей в большую опасность, а уверения правительства об угрозах безопасности «криминализируют» беженцев и усиливают структурный расизм.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению властей республики. Финляндия начала вводить эти ограничения с ноября 2023 года из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.
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