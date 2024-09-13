В ФРГ начался спор между Шольцем и оппозицией из-за миграционных мер

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Канцлер Германии Олаф Шольц опять вступил в спор с оппозиционным блоком страны из-за принимаемых мер для мигрантов в ФРГ. Об этом пишет РИА Новости.
Агентство сообщает, что жители Германии устали от беженцев и хотят пересмотра политики в миграционной сфере.
Партия Мерца считает необходимым повышения уровня контроля на границах Германии. Ее члены требуют, чтобы в страну пропускали не всех мигрантов, желающих попасть туда через третьи страны. При этом Шольц пока отказывается принимать подобные меры, из-за чего диалог по миграционной теме пока остановился.
Напомним, поддержка канцлера Германии Олафа Шольца достигла исторического минимума с момента его вступления в должность. Согласно опросу, проведенному социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и NTV, только 23% избирателей проголосовали бы за Шольца, если бы выборы канцлера проводились прямым голосованием.
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«Если за два дня прибывает столько же беженцев, сколько депортируется за месяц, проблема продолжит углубляться», — заявил лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.
Партия Мерца считает необходимым повышения уровня контроля на границах Германии. Ее члены требуют, чтобы в страну пропускали не всех мигрантов, желающих попасть туда через третьи страны. При этом Шольц пока отказывается принимать подобные меры, из-за чего диалог по миграционной теме пока остановился.
Напомним, поддержка канцлера Германии Олафа Шольца достигла исторического минимума с момента его вступления в должность. Согласно опросу, проведенному социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и NTV, только 23% избирателей проголосовали бы за Шольца, если бы выборы канцлера проводились прямым голосованием.
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Элина Позднякова