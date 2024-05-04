Немецкий политик Мерц заявил об оттоке капитала из страны

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Отток капитала в настоящее время происходит в Германии в «беспрецедентных масштабах». Об этом заявил лидер крупнейшей немецкой оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц.
В интервью изданию Tagesspiegel он назвал экономику ФРГ всё ещё сильной, но имеющей свои явно слабые стороны. Именно эти слабости, по мнению политика, для федерального канцлера Олафа Шольца отходят на второй план. К таким слабым сторонам Мерц отнёс как раз отток капитала, принявший, как он считает, беспрецедентные масштабы.
Лидер оппозиции подчеркнул, что необходимо срочное принятие экономической программы, которая улучшила бы инвестиционный климат для предприятий. Мерц считает, что сами немцы находятся в худшем психологическом состоянии, чем экономика.
Ранее информационное агентство Bloomberg передавало, что Германия, по всей вероятности, доживает последние дни в качестве мировой промышленной сверхдержавы.
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Лидер оппозиции подчеркнул, что необходимо срочное принятие экономической программы, которая улучшила бы инвестиционный климат для предприятий. Мерц считает, что сами немцы находятся в худшем психологическом состоянии, чем экономика.
Ранее информационное агентство Bloomberg передавало, что Германия, по всей вероятности, доживает последние дни в качестве мировой промышленной сверхдержавы.
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Александр Бойцов