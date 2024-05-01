В ФРГ сожгли летний домик главы Rheinmetall из-за поставок оружия Киеву

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В Германии левые радикалы сожгли летний домик главы концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Они связали свою акцию с поставками компанией оружия Украине.
Об этом в среду, 1 мая, сообщило немецкое издание Bild. Сообщается, что через несколько часов после поджога радикалы опубликовали на платформе Indymedia послание, в котором взяли на себя ответственность за происшедшее. Они отметили, что концерн наживается на украинском конфликте, на предприятии есть некоторые старые виды оружия, которые теперь можно продать Киеву.
В конце письма они также потребовали свободу для арестованной ранее участнице левацкой террористической группировки «Фракция Красной армии» ( (RAF, Rote Armee Fraktion) Даниэлы Клетте. Расследованием инцидента занимается отдел полиции, специализирующийся на вопросах госбезопасности.
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«Rheinmetall планирует, производит и убивает не только в национальном масштабе», — приводит слова радикалов издание.
В конце письма они также потребовали свободу для арестованной ранее участнице левацкой террористической группировки «Фракция Красной армии» ( (RAF, Rote Armee Fraktion) Даниэлы Клетте. Расследованием инцидента занимается отдел полиции, специализирующийся на вопросах госбезопасности.
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Александр Бойцов