Тысячи человек в Берлине вышли на протесты за переговоры с Украиной

Фото: iStock/Tero Vesalainen
В Берлине прошла демонстрация в поддержку мирных переговоров на Украине и против вовлечения Германии в конфликт, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила президента России Владимира Путина в желании втянуть Североатлантический альянс в войну и нежелании вести переговоры. По словам главы ведомства, победа России «поставит под угрозу европейскую безопасность и международный порядок».
Читайте также:
«Россиянам не рады»: Мэр Парижа – об участии России на Олимпийских играх
«Азербайджан ищет повод для войны»: Пашинян раскритиковал Баку
ИГИЛ* раскрыл планы террористов из «Крокуса» вступить в бой с полицией
Александр Климов