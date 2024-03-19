В Германии призвали прекратить поставки вооружения на Украину

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Лидеры стран Запада должны понять необходимость мирных переговоров для урегулирования конфликта на Украине и перестать передавать Киеву вооружение. С таким заявлением выступила немецкий политик Сара Вагенкнехт в эфире телеканала Welt.
«Я думаю, что Россия за последние несколько лет в определенной мере показала, что существует возможность переговоров. Так, например, были переговоры в Стамбуле, идет обмен пленными на регулярной основе, переговоры по зерновой сделке», — отметила Вагенкнехт.
Она подчеркнула, что сделать это непросто, однако бесконечные поставки вооружения на Украину только затягивают конфликт. При этом, по ее словам, многие страны уже это поняли и перестали выделять средства на финансирование Украины.
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