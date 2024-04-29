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В Гамбурге прошла массовая демонстрация исламистов, которые призывали к созданию халифата. Об этом информирует Bild.
Согласно информации источника, в демонстрации принимали участие больше тысячи человек. Акцию организовал 25-летний студент Джо Ададе Боатенг, у которого есть многотысячная аудитория в социальных сетях.
Боатенг выступает против Израиля и так называемого коллективного Запада. В правоохранительных органах Гамбурга объяснили выдачу разрешения на проведение демонстрации отсутствием оснований предполагать, что участники акции устроят жестокие беспорядки. По мнению пресс-секретаря полиции Сандры Левгрюн, подозрения являются недостаточным основанием для запрета.
Уточняется, что призывы к созданию халифата не считаются уголовным преступлением, а пропаганду терроризма митингующие не вели.
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Боатенг выступает против Израиля и так называемого коллективного Запада. В правоохранительных органах Гамбурга объяснили выдачу разрешения на проведение демонстрации отсутствием оснований предполагать, что участники акции устроят жестокие беспорядки. По мнению пресс-секретаря полиции Сандры Левгрюн, подозрения являются недостаточным основанием для запрета.
Уточняется, что призывы к созданию халифата не считаются уголовным преступлением, а пропаганду терроризма митингующие не вели.
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Екатерина Коршунова