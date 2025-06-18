В ГД заявили о необоснованности операции Израиля против Ирана

18 июня 2025, 17:44

Косачёв: операция Израиля против Ирана не имеет под собой никаких оснований

Фото: iStock/Zeferli

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв считает, что операция Израиля против Ирана является необоснованной.





Напомним, Гросси заявил об отсутствии доказательств о наличии ядерного оружия у Ирана.





«У меня по предыдущим заявлениям и господина Гросси, и других официальных представителей МАГАТЭ никогда не было сомнений в том, что любые предположения о том, что у Ирана есть военная ядерная программа, не соответствуют действительности, они не находят подтверждения», — сказал Косачёв в беседе с RT.

«Уверяю вас, Израиль не напал бы, будь у Ирана и в самом деле ядерное оружие, которым Тель-Авив пытается всех запугать. Трамп ведь открыто признал это — иранской бомбы нет — и после этого Вашингтон стал настаивать на полной капитуляции Тегерана», — подчеркнул депутат.