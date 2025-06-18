В ГД заявили о необоснованности операции Израиля против Ирана
Косачёв: операция Израиля против Ирана не имеет под собой никаких оснований
Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв считает, что операция Израиля против Ирана является необоснованной.
Напомним, Гросси заявил об отсутствии доказательств о наличии ядерного оружия у Ирана.
«У меня по предыдущим заявлениям и господина Гросси, и других официальных представителей МАГАТЭ никогда не было сомнений в том, что любые предположения о том, что у Ирана есть военная ядерная программа, не соответствуют действительности, они не находят подтверждения», — сказал Косачёв в беседе с RT.
Он считает, что в подобной ситуации операция Израиля против Ирана основана на предположениях и не имеет под собой никаких оснований.
Тем временем зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил «Газете.Ru», что по Ирану «бьют просто потому, что могут», поскольку все понимают, что в стране давно устарели системы ПВО.
«Уверяю вас, Израиль не напал бы, будь у Ирана и в самом деле ядерное оружие, которым Тель-Авив пытается всех запугать. Трамп ведь открыто признал это — иранской бомбы нет — и после этого Вашингтон стал настаивать на полной капитуляции Тегерана», — подчеркнул депутат.
Он также предположил, что у Ирана могут появиться «весьма неожиданные союзники».