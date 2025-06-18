Политолог Перенджиев сравнил Нетаньяху с Зеленским в контексте конфликта с Ираном

18 июня 2025, 16:47

Перенджиев: Нетаньяху разжигает войну с Ираном, чтобы удержаться у власти

Фото: iStock / Evgeny555

Политолог Александр Перенджиев заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разжигает конфликт с Ираном, чтобы сохранить свою власть и выполнить заказ коллективного Запада.





По словам эксперта, Нетаньяху, как и Зеленский, подставляет собственный народ, поскольку необходимости вступать в конфликт с Ираном не было.



Перенджиев добавил, что конфликт выгоден Западу для нанесения удара по транспортным коридорам, находящимся вне его ведения, в частности, по коридору Север-Юг, ключевую роль в котором играет Иран.





«На самом деле сейчас в мире происходит так называемая битва транспортных коридоров», — заключил Перенджиев в беседе с «Татар-информу».

