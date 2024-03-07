В Генштабе допускают перерастание конфликта на Украине в европейскую войну

Фото: сайт Минобороны России
Идущий сейчас на Украине конфликт впрлне может перерасти в крупномасштабную войну в Европе, считает начальник Военной академии Генштаба Вооружённых сил РФ, генерал-полковник Владимир Зарудницкий. Об этом он написал в статье для журнала «Военная мысль», копия которой попала в распоряжение РИА Новости
В своей статье Зарудницкий, который до назначения начальником академии в 2017 году более трёх с половиной лет командовал крупнейшим в России Центральным военным округом (ЦВО), пишет о том, что завершение конфликта на Украине отнюдь не будет означать окончания конфронтации России и Запада, возрастает вероятность втягивания страны в новые вооружённые конфликты. Эта прямая угроза, по его мнению, выставляет повышенные требования к системе обеспечения военной безопасности РФ.
«Основной источник военных угроз — антироссийская политика США и их союзников, ведущих гибридную войну нового типа в целях всемерного ослабления России, ограничения ее суверенитета и разрушения территориальной целостности» ради сохранения собственной, как им представляется, общемировой гегемонии, считает генерал-полковник.
Чтобы этого избежать, Зарудницкий предлагает, в числе прочих мер, повысить оперативность и централизацию управления системой обеспечения военной безопасности (чем, в том числе, обусловлено воссоздание Московского и Ленинградского военных округов), а также сместить приоритеты нацбезопасности в сторону укрепления армии. По мнению начальника Военной академии Генштаба ВС РФ, «защита государства не может исчерпываться только военными мерами, а требует консолидации усилий всего общества, институтов и органов госвласти».
Ранее во время селекторного совещания министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал причину воссоздания Ленинградского и Московского военных округов. По его словам, это стало необходимым из-за постоянного расширения НАТО.
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«Основной источник военных угроз — антироссийская политика США и их союзников, ведущих гибридную войну нового типа в целях всемерного ослабления России, ограничения ее суверенитета и разрушения территориальной целостности» ради сохранения собственной, как им представляется, общемировой гегемонии, считает генерал-полковник.
Ранее во время селекторного совещания министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал причину воссоздания Ленинградского и Московского военных округов. По его словам, это стало необходимым из-за постоянного расширения НАТО.
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Артем Путинцев