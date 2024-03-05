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Во время селекторного совещания министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал причину воссоздания Ленинградского и Московского военных округов. По его словам, это стало необходимым из-за постоянного расширения НАТО.
В связи с этим военным руководством России предприняты шаги по усилению группировки войск на северо-западном и западном стратегических направлениях, а именно созданы два межвидовых стратегических объединения Вооружённых сил РФ — Ленинградский и Московский военные округа, заключил Сергей Шойгу.
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